三大退休基金 首季虧損逾676億

政府基金首季投資收益出爐，由於3月投資收益回升千億元，終結連兩月虧損擴大態勢，基金虧損規模縮減。但整體來看，今年以來仍受新冠疫情延燒、地緣政治爭端與通貨膨脹高漲因素影響，導致金融市場震盪下跌，勞動、國保、退撫三大退休基金首季合計虧損676.18億元。

勞動基金2日公布基金規模為5兆3,291億，由於3月投資收益回升948億元，累計首季虧損減少至568.7億元，未年化收益率為-1.14％。

運用局表示，勞動基金以追求長期穩健收益為目標，為提升基金運用成效，分散布局於全球股票、債券及另類資產。而今年以來全球金融市場大幅波動下跌，勞動基金運用局積極掌握全球政經情勢，強化風險控管，以降低市場衝擊。第一季投資績效雖受市場影響，但3月單月投資損益已回升近千億元。

另外，受衛福部委託管理的國保基金規模為4,659億元，3月收益數為74.8億元，第一季虧損52.2億元，收益率為-1.18％。

退撫基金截至3月底規模為7,287.49億元，在自行經營部分，固定收益進一步擴大至43.67億元，收益率1.90％；受惠股市回穩，資本利得虧損縮減為18.14億元，收益率-1.26％。另委外經營首季虧損80.81億元，收益率-2.33％，合計共虧損55.28億元。

三大政府退休基金3月投資收益合計增加1,173.53億元，使得首季虧損收斂至676.18億元，較前兩月虧損逾1,500億元情況大幅好轉，惟國際局勢不佳，台股4月重挫千點，法人預期，政府基金4月投資收益可能再受衝擊。

運用局表示，俄烏戰火不斷延燒導致能源價格高漲，通貨膨脹居高不下，各主要國家均展開緊縮貨幣政策，而新冠疫情一再蔓延，也讓全球供應鏈危機更加嚴峻，對國際經濟前景增添不確定性。