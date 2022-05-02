台股搶反彈 先過3大壓力測試

美股4月最後一個交易日暴跌，道瓊指數跌近千點、納斯達克與費城半導體指數分別重挫4％以上，台股勞動節連假後補跌壓力巨大，外資緊盯台股進入5月面臨MSCI恐再降權重、台積電股價防線、美加速升息的三道壓力測試，靜待落底搶反彈機會浮現。

自MSCI明晟2月宣布權重調整以來，台股市值占亞太國家（除日本以外）比重小幅度下降0.11個百分點，加上台股權重已連12次遭降，兆豐國際投顧研判調降趨勢持續，台股權重在本次MSCI半年度調整中可能仍會遭下修。

不過，回顧本波段台股在MSCI權重遭連12降經驗，調整幅度多半不算太大，而且最終也沒有影響到加權指數強勢表現，也就是說，在基本面加持、主動型基金的挹注下，台股投資價值持續散發吸引力。

其次，觀察台積電股價走勢，先前經過連續下跌，4月28日盤中更改寫波段新低、遭打至523元，所幸，台積電終場奮力擺尾，收531元，隔天再上漲至538元，並未跌破2021年5月低點的518元，也還守在500元整數大關，以及摩根士丹利證券所做情境分析悲觀預期的480元之上。要注意的是，美股前一交易日重挫，科技股首當其衝，台積電ADR當天跌了2.4％，開盤拉回能否守穩關鍵價位，仍需高度關注。

好消息是，台股雖有彈性放假後的補跌壓力，但觀察日、韓股2日表現，終場跌幅僅0.11～0.28％，維持過去幾個交易日以來的反彈格局，意味來自美股大型科技企業財報的負面影響，似乎有所消退。

至於美國聯準會（Fed）升息進度恐更激進，雖然衝擊投資信心，但市場也愈來愈有所準備。據芝加哥商業交易所FedWatch數據，市場原本認為Fed於5、6、7月各將升息2碼，但最新數據變得更加激進，6月轉為極可能一次升息3碼，全球股市持續面對Fed升息壓力測試。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，全球預期聯準會緊縮政策可能加速，讓外資法人今年來持續大舉賣超台股，由於美股科技股表現落後，拖累台股科技股，市場觀望氣氛濃，目前正在等待FOMC會議結果。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，如Fed如市場預期升息2碼，且上海疫情有趨緩狀況，如能解除封城，則對台股是利多，有望出現反彈格局。

T+0於5/9上路 券商動起來

上半年證券市場重頭戲－不限用途款項借貸「T+0」9日將正式上路。據了解，各大券商已提前對旗下客戶進行推廣，並主打利率、服務費優惠，積極開拓此業務。且因應數位化趨勢，投資人只要完成線上申請，賣股當日即可變現，提升資金運用靈活性。

股民未來賣股款項入帳不必再等兩天，金管會去年底放寬證券商不限用途款項借貸擔保品新增「應收在途交割款債權」，只要是賣出上市櫃有價證券，就能以支付一至兩天利息方式，由券商最快在當日將款項撥入戶頭，預計9日起全面實行。

據了解，因應「T+0」新業務開放，證交所、券商交易系統日前已完成修改及測試，且在去年底公布放寬規定後，各券商紛紛提前進行通路宣傳戰，並在年底前推出利率、手續費折扣，期望在9日正式上路後，即可吸引投資人申請辦理，初步規劃以推廣新業務及開拓客源兩大方向為主。

富邦證商品業務處副總施伯承指出，「T+0」開放有三大重點需要關注，第一，「T+0」屬於券商不限用途借貸業務新增擔保品範疇，投資人必須先向券商申請才能使用，一般而言，臨櫃及線上簽署皆可辦理；第二、「T+0」借款僅限上市櫃股票，不含興櫃交割款；第三、「T+0」將不納入帳戶維持率跟授信額度計算，可提高資金運用靈活度。

不過，券商主管提醒，投資人在申請「T+0」業務時，券商會把帳戶內應付款項與當日賣股所得扣除，結餘為正數才是實際能夠出借的金額，最低出借金額約設定一萬元，最高上限則不能超過賣股金額。換句話說，投資人將無法透過此方式進行「類無本交易」。

施伯承分析，目前市場投資人普遍已習慣T+2交易制度，對於T+0概念還需推廣及培養，隨著客戶了解程度提高，相關需求預期將逐步發酵。券商公會對「T+0」業務開放抱持正面心態，看好將是證券商邁向投行發展的重要里程碑。未來也期盼複委託交易鬆綁信用交易限制，讓國內業者得以「全副武裝」與國際市場競爭，邁向「亞洲理財中心」目標前進。