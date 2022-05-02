半導體4月慘跌淪重災區 分析師曝反彈時機

台股4月重挫1101.29點，跌幅達6.22%，市值縮水3.4兆元，以半導體股為重災區，類股指數慘跌逾10%。法人表示，主要是因美國升息，公債殖利率攀高，面臨本益比修正。

美股上週五大跌，道瓊工業指數重挫939.18點，跌幅達2.77%，收在32,977.21點；那斯達克指數慘跌536.89點，跌幅4.17%，收在12,334.64點；費城半導體指數下跌136.623點，跌幅4.47%，收在2,919.739點。

道瓊指數4月累計下跌4.9%，那斯達克指數單月跌幅近13.3%，創2008年10月金融海嘯肆虐以來最糟表現，費城半導體4月跌幅更達14.8%。

隨著美股走跌，台股不斷破底，雖然4月底跌深反彈，4月29日指數收在16,592.18點，4月仍累計大跌1,101.29點，跌幅達6.22%。台股市值單月縮水新台幣3.4兆元，滑落至51.49兆元。

據統計，電子類股指數4月下挫8.7%，半導體類股指數更大跌10.34%，為台股這波修正的重災區。市值最大的台積電，4月股價自597元滑落至538元，下跌59元，跌幅9.88%，市值縮水1.52兆元，滑落至13.95兆元，影響大盤指數達493點。

高價股股價跌勢更是慘重，股王矽力-KY股價自3,430元，滑落至2715元，大跌715元，跌幅20.85%。股后信驊股價也自3,260元，下殺至2,650元，下挫610元，跌幅18.71%。力旺股價自1,850元，滑落至1,285元，下跌565元，跌幅更超過30%。

永豐投顧表示，總體環境變化與中國封城是半導體業景氣的變數，目前成熟製程已進入庫存調整期，下半年終端需求展望未明。

此外，貨幣政策轉向，更影響美股震盪劇烈。永豐投顧指出，美國聯邦準備理事會（Fed）將提前縮表，債市殖利率攀高，重創科技股。

永豐投顧表示，觀察俄烏戰爭以來，歐股出現反彈，亞股表現持續低迷，顯示外資資金抽離，尤其台股為外資主要提款機。

據統計，外資4月賣超台股2,594億元，累計今年前4月共賣超7,184億元。永豐投顧估計，外資自2009年以來至今年4月底，對台股已轉為淨賣超。

分析師王兆立說，電視及Chromebook等市場需求疲弱，供應鏈庫存水位升高，產業景氣確實存在修正疑慮，不過，根據台積電、聯電及力積電等業者營運展望，高效能運算需求維持強勁，即便「排隊」的人減少了，產能依然持續滿載。

王兆立表示，產業景氣應不是造成那斯達克指數、費城半導體和台灣半導體指數這波修正的主要原因；美國升息，且將加速縮表，市場資金緊縮，加上公債殖利率攀升，使得高成長股遭到本益比修正，股價面臨沉重壓力。

王兆立說，隨著Fed政策漸趨明朗，台股電子股出現逐步回穩跡象，預期5月美國利率會議結果出爐後，不排除有機會利空鈍化，出現反彈走勢。

延伸閱讀

台股新一周展望 法人看好族群出列

台股超跌 利空出盡？17檔雙增股 買盤狂敲

台股五月天 先蹲後跳可期