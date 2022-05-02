台股新一周展望 法人看好族群出列

台股周五（29日）加權指數收盤為16,592.18點，較22日累計下跌432.91點，周跌幅為2.54％。台新投顧本周看好六大題材類股，包含：半導體股、綠電股、網通股、生技股、鋼鐵股、水泥股等，研判本周指數將在16,300-16,900點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.缺料問題緩解，有利回復正常營運。

2.出口持續暢旺，整體業績持穩表現。

3.各國持續推動財政政策。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.通膨持續升溫，影響全球金融市場動盪。

2.升息循環啟動，影響美科技股走勢。

3.本土疫情擴散，每日確診人數持續攀升，後續疫情管控仍待進一步觀察。

國票投顧：指數16,400-16,800點區間震盪

上周各類股漲跌互見，以通信網路類指數上漲0.35％最強勢，鋼鐵類指數下跌6.10％最弱勢。國票投顧預期本周指數在16,400-16,800點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：ABF股、生技股、伺服器股、風力發電股、高爾夫球股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.FOMC利率決策會議將至，在台灣時間5/5凌晨2點公佈結果，若屆時符合市場預期，短線有望利空出盡，上次在FOMC落幕，當天台股大漲507點，值得參考。

2.近日VIX恐慌指數最高曾突破33，當前已有過度恐慌跡象，今年以來，VIX出現兩波高點，分別是38.94、37.52，均在40以前就會壓回，以此來看，美股短線再跌空間有限，可望迎來落底反彈契機。

3.上海、昆山陸續復工，有利當地台廠營運回升，相關個股有望吸引買盤歸隊，短線行情值得期待。

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