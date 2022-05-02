反彈誰先衝？聯詠等17檔首季飽賺股蠢動

今年以來，台股慘遭外資賣超7,091億元，持股水位降至40.36％，低於2020年全球疫情暴發時的持股比例40.43％，統計近30日外資資金動向，大砍金融股跟電子股部位，賣超前五大分別為新光金（2888）、聯電（2303）、仁寶（2324）、臺企銀（2834）、元大金（2885），台積電（2330）居第六。本周關注焦點為聯準會（Fed）5月3日的利率決策會議，以及中國大陸五一長假後上海是否解封復工，若順利復工，可望帶動電子股一波反彈契機。

台股從高點一修正逾2,400點，下跌12.8％，國泰證期經理蔡明翰認為，若要搶短可留意半導體族群，跌深相對有機會搶漲幅，且中小型漲幅會比較強勢，上游矽晶圓、晶圓代工，下游則是IC設計及IC載板相關個股可望率先反彈。

專家精選17檔首季營收績優股，其中第一季合併營收、每股獲利（EPS）、毛利率、營益率及稅後純益率等，均優於去年同期，包括創意（3443）、景碩（3189）、中砂（1560）、聯詠（3034）、欣興（3037）、鈺太（6679）、詠業（6792）、德微（3675）、華泰（2329）、譜瑞-KY（4966）、同欣電（6271）、仲琦（2419）、第一保（2852）、明泰（3380）、晶宏（3141）、智原（3035）、聯電（2303）等個股。

上述首季季財報佳的個股多集中在ABF載板、晶圓代工族群等，台新投顧副總黃文清表示，ABF載板包括景碩、欣興，IC設計股也有創意、聯詠、智原、鈺太、譜瑞-KY等公司，再加上晶圓代工的聯電等。其中景碩、欣興，有重量級客戶包產能的長線利多，首季財報繳出優於預期的好成績，短期的股價修正，主要跟著國際股市同步回跌，與基本面無關。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）