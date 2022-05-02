台股超跌 利空出盡？17檔雙增股 買盤狂敲

台股上周最後兩個交易日連二漲，重登5日線16,516點，惟美股上周五（4/29）狂瀉近千點，預期明（3）日開盤恐面臨另一波賣壓。在升息、通膨、疫情等紛擾之下，上市櫃公司首季獲利仍達1.03兆元，可望打破單季歷史新高，市場看好台股520行情。資深分析師表示，短壓先看16,764點前高，帶量突破後再觀察年線壓力，若先突破月線反壓，短多資金在跌深電子、傳產、金融間輪動，有機會向上測試年線17,379點。

市場情緒及資金動向仍以美股為重要觀察指標，道瓊、費半重挫，台股在連假結束後，恐再面臨補跌壓力，萬寶投顧總經理蔡明彰觀察，4月指數已大跌千點，上次出現單月暴殺千點的時間在2020年3月疫情爆發時，而後表現是利空出盡、強勢反彈，預料5月也有機會複製類似表現，績優傳產族群為盤面焦點。

專家精選周K留有下影線、法人買盤力挺，且首季合併營收季增、年增「雙增」個股，依序有中信金（2891）、長榮（2603）、力積電（6770）、啟碁（6285）、彰銀（2801）、陽明（2609）、統一（1216）、智易（3596）、聯電（2303）、所羅門（2359）、中砂（1560）、鈺齊-KY（9802）、奇鋐（3017）、正德（264）、智原（3035）、詮欣（6205）、華晶科（3059）等個股。

第一金投顧董事長陳奕光觀察，景氣、資金、籌碼是台股上漲三大因素，從基本面來看，上市櫃公司去（2021）年獲利4.3兆元，今年可望迎來史上最高配息規模2.7兆元。考量今（2022）年疫情紅利衰退，傳產電子需求均降溫，通膨導致生產成本上升等因素，上市櫃公司獲利估4.1兆元，仍為歷史次高，但如以面板、驅動IC及金融股等獲利下修的情境，進行壓力測試，上市櫃公司獲利估3.59兆元，可視為低標。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）