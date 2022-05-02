兩大因素決定台股反彈 投信喊讚這些族群

台股4月經歷大跌後，月底在美股28日大漲激勵下收紅，但4月累計卻狂殺逾1,100點，進入5月後，先迎來美國聯準會（Fed）預期升息2碼（0.5個百分點），還有上海是否解封城二大關鍵因素，決定台股是否反彈，投信建議，應謹慎選股、逢低布局，或利用台股基金逢低進場投資。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，由於上海大規模封城，及美國消費力道下滑，整體大陸出口連帶受市場需求削弱，且歐洲經濟不佳，影響市場表現。觀察大陸經濟成長力道減緩事實，這波又因清零政策，使上海因疫情而封鎖，環環相扣影響整體國際股市表現，在美股疲弱下，台股也相對震盪走低。

郭修伸分析，展望5月行情，先關注Fed是否如預期升息2碼，符合市場預定範圍，若有依照市場原先預測腳步，且上海疫情可控及趨緩狀況，預料將解除封城，對台股反攻將是利多，有望展開反彈格局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，全球目前趨勢是與病毒共存，以香港為例，迪士尼已經重新開放，台灣疫情才剛開始擴散，先前防疫做得很好，因此擴散腳步較鄰近亞洲國家慢。5月初財報密集公布，目前臉書等大廠已公布利多消息，可持續觀察看至月中財報公布的消息，還有大陸及台灣後續疫情變化，左右市場方向。

周書玄認為，這波全球解封後，大陸、歐洲及美國終端消費狀況，仍待進一步確認，消費情況受疫情影響，已經由實體線下轉為線上，或服務類型的消費行為，因此，短線實體終端與消費性電子短線表現較不佳，資金轉往B2B、工業電腦、高速運算、戶外、航空、餐飲、運動休閒和紡織等類股，帶動非電子族群輪動表現的機會。

富蘭克林華美投信強調，短期疫情影響大陸及台灣電子業出口和供應鏈，因封城、居家隔離衝擊實體終端消費，目前較看好半導體、伺服器、高速運算、工業電腦等較有機會。傳產建議布局汽車零組件、觀光、航空零組件、戶外休閒（服飾、鞋）、腳踏車零組件等。

另台股有關ESG議題建議，可布局回收、儲能、潔淨能源（太陽能、風力發電）等，建議持續觀察美國與大陸消費市場情況，及Fed升息與上海是否解封城二大變數，逢低加碼績優股或利用定期定額方式，長期投資台股基金，掌握後續表現機會。