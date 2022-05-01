長榮171山頂出太陽？專家洩下波股價預測

受到全球海運巨頭馬士基調升今年獲利25%激勵，市場資金轉進航運族群，29日在外資買盤加持下，長榮、陽明股價大漲4、5%，顯見市場對航運前景有信心，而外界關注3月初買在長榮171元高點的散戶能否解套。專家指出，長榮、陽明近日股價帶量回升，未來有機會挑戰3月的波段高點，手上有「船票」的水手們可以續抱，而空手的散戶，可趁拉回月線伺機布局，千萬別追高。

儘管上海塞港問題未解，但市場預期5月全面復工後，貨櫃運價將迎來新一波漲勢，有望推升貨櫃三雄獲利表現，反映在29日航運類股明顯走強，長榮大漲5.07%至145元；陽明上漲4.56%至126元、萬海上漲2.82%至146元，而外資也買超陽明 2.95 萬張、長榮 2.38 萬張。

長榮即將公布4月營收及第1季財報，法人估首季EPS約在16.8元左右，有機會再創新高。近期長榮股價表現強勁直逼萬海，周K更是連五紅。

摩爾投顧分析師張貽程表示，長榮、萬海股價差距只剩1元，掀起航運股王爭霸戰，長榮股價即將超車萬海無懸念，因為長榮去年Q4的EPS賺15.3元已經超越同期萬海的13.98元，長榮新船投入幫助運力提升至全球第七大，陸續仍有待交新船可幫助營收維持高水位。

最新上海貨櫃運價指數SCFI雖然連15周下跌，但是美東線維持高水位，美西線更逆勢上漲，歐美消費力迎復甦階段，可以樂觀看待貨運需求維持熱絡，全球海運龍頭馬士基調高財測，也看好航運市場榮景比先前預期來得長。

張貽程建議，手上有長榮「船票」的投資人可以續抱，若目前是空手者，可逢拉回月線伺機布局，台股雖大幅回測並遭外資連月提款，但外資正在逆勢加碼買超貨櫃三雄，尤其是長榮與陽明，股價帶量回升，他認為，長榮和陽明未來有機會挑戰3月的波段高點。

至於看到哪種訊號要跳船，張貽程指出，今年股市適合中小波段價差操作，大波段不易形成，設好停利點來回操作即可，一旦看到國際航商股價出現大幅拉回，包含馬士基的股價表現或財測調整，就可視為台股貨櫃三雄的出場理由。

（中時新聞網 吳美觀）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

延伸閱讀

起漲訊號閃現？航運股神鬼奇航又來了

長榮華航4檔航運股怎布局？專家1事判斷

馬士基調升財測 專家洩貨櫃三雄進場訊號