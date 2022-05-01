外資今年狂賣7千億 法人:資金回頭待這時

4月國際股市烏雲罩頂，利空接連重擊，費城半導體指數一度下挫逾15%，台股4月也跌掉1,101點，法人表示，多項利空已提前反應，但政策及基本面雜音依舊多，資金回頭需時間，預料5月依舊震盪格局。

亞馬遜財報不佳領跌，美股四大指數4月30日全面重挫，道瓊指數暴跌939點，那斯達克單月跌幅超過13%，創13年來最慘表現，費城半導體指數月線跌幅14.8%；台積電跟著受難，美國存託憑證（ADR）4月跌幅接近10.9%。

三大法人動向方面，本週再度由投信法人擔綱力挺台股的要角，外資本週仍賣超台股新台幣871.02億元，連續賣超週數推進至5週，今年來外資自台股提款的金額已高達7,185.41億元，改寫外資單年度賣超台股金額紀錄。

安聯投信台股團隊表示，美國科技股財報好壞參半，聯準會將在5月5日公布縮表規劃，地緣政治緊張加劇，以及美國3月消費者物價指數及生產者物價指數創高等，市場不確定因素仍多。今年最大的風險是通膨，不但讓各國央行有壓力升息，俄烏衝突也讓通膨加劇。另一方面，通膨可能誘發需求下修，隨著供應鏈庫存逐漸攀升，需關注庫存調整幅度；加上高通膨勢將影響消費力道，也需檢視此對需求端的影響。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，目前觀察預估通膨將在第2季開始向下，但時間點有機會在第2季下旬；此外，原中國大陸封控為最大變數，現已見到放鬆跡象。5月4日聯準會將進行利率決議，公布後市場利空消息漸趨明朗，指數有望獲得多方買盤進駐。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，目前市場在等待5月初將召開的聯邦公開市場委員會（FOMC ）會議結果，若緊縮政策如市場預期，有機會展開彈升行情，另外，市場期待大陸五一長假後上海有望解封復工，對於相關電子股供應鏈將是一大利多。

不過，葉獻文指出，因外部不確定因素仍存在，特別是通膨、地緣政治風險等仍未除，第2季台股走勢震盪難免，若要選股，應挑選優質且具有前景展望的價值股或高殖利率股，亦可逢低承接長線趨勢發展的物聯網、5G、電動車等題材；至於金融股則建議以銀行獲利為主的標的。

永豐投顧指出，現階段美股及台股評價本益比都接近歷史低點，目前已提前反應多項利空，但聯準會（Fed）政策、通膨壓力、俄烏戰爭、中國疫情仍在進行式，參照過去升息循歷史，在升息前後半年期間，股市都處於不穩定格局，中國封城衝擊供應鏈，將影響資金回流，預期5月下旬或6月後，俟市場習慣Fed升息步調後，配合上市櫃公司供應鏈恢復正常，資金才會慢慢重回股市。

延伸閱讀

台股大修正後怎布局？17檔黃金密碼撐腰

本周台股聚焦4重點 台積這條線超關鍵

法人看台股 利空出盡逢低布局