台積為何走跌？美1數據成礦坑裡的金絲雀

對於美股近期表現不佳，以及台積電從年初高點跌到29日收盤的538元，財經節目主持人周玉琴指出，美國3月份貨運量呈現跳崖式暴跌，文化大學教授郭正亮認為，美國通膨造成訂單變少，否則也不會看到台灣護國神山跌成這樣。因為半導體是根本，表示很多訂單都會下修。

中天電視《頭條開講》主持人周玉琴29日在節目中指出，美國3月份貨運量呈現跳崖式暴跌，可能導致經濟成長放緩。依照過去歷史經驗，自1972年以來，共計12次貨運衰退中，就出現6次經濟衰退現象。「貨運量」就像「礦坑裡的金絲雀」，可以預測經濟發展。

對此，文化大學教授郭正亮指出，這是2個因素造成的，一個是通膨，大家會預期需求減少、訂單減少；第二是大陸的疫情，會因封城讓貨物運不出來。

郭正亮認為，大陸的疫情是短期現象，但美國通膨恐怕會持續到明年。大陸疫情如果緩和，出貨逐漸正常，也會有報復性的加班，接下來的一個月會生產更多。問題是通膨造成訂單變少很現實，大陸多生產也沒用，因為美國人買不起。

他強調，通膨減少訂單是非常普遍的，否則也不會看到台灣護國神山跌成這樣。因為半導體是根本，表示很多訂單都會下修。

美國周四 (28 日) 公布第 1 季 GDP，意外下降 1.4%，甚至低於原本低迷的 1% 預期，更遠低於前一季的 6.9%，這是自 2020 年以來的首次收縮。雖然市場已對 GDP 大幅放緩有所預期，但負增長仍出多數經濟學家意料之外。

台積電股價自年初高點來重挫逾二成、市值陷入大衰退，28日盤中一度探低523元，來到近一年低點，29日收在538元。美股周五迎來大殺戮，四大指數全面重挫，受到英特爾、蘋果等科技巨頭財測不佳衝擊，那指和費半指數崩跌逾4%最慘烈，其中英特爾、輝達（NVIDIA）暴跌逾6%，影響所及，台積電、聯電 ADR分別狂殺2.4%和4.5%。

（中時新聞網 丁世傑）