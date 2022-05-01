外資上周續砍870億 這檔遭倒貨18萬張

五一連假前台股呈現無量反彈，台股上周五（4月29日）收漲172.8點，為16,592.18點，成交金額2,554.92億元。台股周線收黑、指數周跌432點；月線亦收黑、4月台股大跌1,101點。

上周土洋法人仍操作不同調，投信全周續買超台股45.86億元，外資整周賣超台股870.35億元。投信主要買超金控股，中信金（2891）同獲土洋法人青睞；外資對兩檔貨櫃航運長榮（2603）、陽明（2609）同步積極加碼，並買超長榮航（2618）；外資也買超電信股的中華電（2412）、遠傳（4904）、亞太電（3682）。

電子股方面，外資持續賣超台積電（2330）。買超TFT面板股的友達（2409），投信則與外資對作。彩晶（6116）也呈現外資買超但投信賣超，土洋多空操作不一。

原物料股方面，外資與投信同步減碼中鋼（2002）、大成鋼（2027）。

投信上周賣超中鋼6萬1,161張，外資亦賣超中鋼4萬2,711張。投信一周賣超大成鋼1萬2,200張，外資也賣超大成鋼2萬9,751張。

外資上周買超前十名，分別是買超友達5萬5,110張、中信金2萬2,045張、長榮航1萬7,456張、亞太電1萬6,373張、彩晶1萬2,609張、中華電10,117張、長榮9,717張、力積電（6770）9,629張、陽明9,052張、遠傳8,553張。

另外資買超T50反1高達99,789張，並買超臺反1X達19,597張，可以看出外資心態仍偏空。

外資上周賣超前十名，分別是賣超新光金（2888）18萬4,589張、台積電7萬2,240張、開發金（2883）5萬5,286張、元大金（2885）5萬2,312張、中鋼4萬2,711張、華航（2610）4萬1,477張、群創（3481）4萬1,385張、仁寶（2324）3萬1,005張、大成鋼2萬9,751張、鴻海（2317）2萬6,705張。外資也賣超了台灣50高達5萬5,860張。

投信上周買超前十名，分別是買超元大金2萬6,286張、華新（1605）1萬8,108張、中信金10,969張、國泰金（2882）10,883張、富邦金（2881）9,934張、光寶科（2301）9,437張、寶成（9904）9,436張、啟碁（6285）9,200張、台化（1326）8,120張、和碩（4938）8,085張；看出買超金融股，並壓寶光寶科、啟碁、和碩等電子股。

投信上周賣超前十名，分別是賣超中鋼6萬1,161張、友達4萬3,652張、群創3萬2,533張、彩晶1萬3,665張、大成鋼1萬2,200張、南紡（1440）1萬1,493張、景碩（3189）9,637張、中鴻（2014）8,008張、興富發（2542）7,248張、廣達（2382）4,585張。

（時報資訊 沈培華）