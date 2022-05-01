起漲訊號閃現？航運股神鬼奇航又來了

最新一周出口集裝箱運價指數SCFI出爐，較前周下跌18.68點至4,177.3點，連15周走跌，但跌幅逐周收斂到0.45％，且主要航線美西線運價平盤二周後，本周小漲0.36％；遠東到美西運價繼連3周持平後走高，本周遠東到美西航線每FEU（40呎櫃）為7,888美元，較上周上漲28美元，漲幅0.3％，不過，東南亞航線因中國封城，影響物流，運價跌幅達1.3％。

市場看好5月運價止跌回穩，資金重返貨櫃三雄，長榮（2603）受惠新船交船效益，上周五（4/30）盤中最高一度來到145.5元，終場上漲5.07％，收在145元，直逼萬海（2615）收盤價146元，航運股王之爭白熱化。

業內人士指出，大陸防疫封控造成供應鏈斷鏈，引發缺料、缺工、塞港等連鎖效應，緊接著五一長假，多個城市鼓勵就地過節、採取封閉生產，預期可以看到貨量釋出，隨著貨量放大、運價翻轉等起漲訊號出現，航運股後市看好。

法人也認為，五一長假後，可預見一波復工潮，帶動出貨、運貨需求，且歐美等西方國家的首季補貨需求遞延，在庫存水位持續消耗之下，缺貨回補潮勢在必行，才足以應付接下來的消費旺季，預計從今年首季遞延的補貨潮將一波接一波，下半年搶艙榮景可期，海運、空運都迎來「報復性出貨」。

5月起，長榮、陽明調漲亞洲至美國跨太平洋航線的「綜合費率附加費」（GRI），其中長榮、陽明每FEU（40呎櫃）將加收1,000美元，而冷凍櫃加收2,000美元，而美國線長約新合約價將在5月1日生效，業界看好大陸上海各工廠陸續復工後，即將出貨爆量，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海將在長約、現貨兩賺。

（旺得富理財網 黃順德）

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