不是兆豐金 這2金控股息殖利率逾5％

俄烏戰爭持續、Fed激進升息、大陸封控效應、本土確診高掛等利空衝擊，台股短線加速趕底，電子股修正劇烈，4月以來台股快速修正千點以上，投資人觀望氣氛濃厚，資金轉向金融、原物料、民生必需等產業避風頭。宏遠投顧指出，預估短線股市修正將進入尾聲，近日將有機會止跌反彈，開始建構右肩反彈或是初跌段反彈波。

國泰投信表示，回顧過往聯準會升息對台股的影響，在2004年及2015年升息後，台股漲幅皆逾15％，由於升息代表經濟復甦，加上美國聯準會宣布加速縮減購債，2022全年升息碼數預計增至7至8碼，升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢；而金融股又有升息循環保護，即使今年以來，外資賣超台股金額已達到7,250.2億元的歷史新高，仍重金押寶金融股。

國內上市金控中，僅剩富邦金（2881）、國泰金（2882）、台新金（2887）等尚未公布股利政策，業內人士推估，富邦金有可能發出每股4～4.5元現金股利，再加上0.5～1元股票股利，現金殖利率有機會上看6％，國泰金估3元起跳，也看好有5％以上水準；而其他11家金控的發放結果全部都已揭曉，據目前各金控所公布的結果，現金殖利率將由元大金（2885）以5.83％居冠，開發金（2883）5.62％居次，存股族最愛的兆豐金（2886）約3.3％。若加計股票股利，將由國票金（2889）7.21％拔得頭籌，元大金以6.99％緊追在後，開發金5.62％居第三大。

資深證券分析師呂漢威指出，針對保守的存股族，投資金融股首選「大到不能倒」的公股銀行，營運風險相對較低，受到市場影響也較低，適合單檔布局，其中以有金控撐腰的第一金（2892）為合適標的，而彰銀（2801）、臺企銀（2834）雖同為官股行庫，但因背後無金控支撐，股價波動相對較大。

（旺得富理財網 黃順德）

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