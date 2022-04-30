17檔財報護體 維穩攻堅

台股在劇烈回檔之際，進入第一季財報發布高峰期，多檔個股第一季繳出亮眼成績單，第二季甚至全年展望也不看淡。市場專家表示，適逢台股歷經大幅度修正，建議投資人，可挑選財報佳、展望佳的投資標的，包括創意、景碩及聯電等17檔個股，伺機進行長線布局。

美國因應經濟成長陸續收回資金，推出升息、縮表等政策，這原是各國央行採取的合理手段，惟同時爆發了俄烏戰事，推升油價、穀物等大宗商品價格持續上揚，迫使美國聯準會的升息幅度擴大，並加速推動，今年前4月全球股市均籠罩在相同利空題材下，循環至今，台股月季線下彎已久，跌破年線都尚未收復。

台新投顧副總黃文清認為，台股從高點至今，已修正2,400餘點，下跌12.8％，跌幅比美國四大指數都還少，原因正是台股有高現金殖利率等題材當靠山，與此同時，今年上市櫃公司仍持續獲利，雖然成長動能不比去年大，但還是維持在高檔，加上台股不缺資金，壽險業者、上市櫃公司滿手現金，是台股回檔時厚實的買盤，因此建議投資人挑選財報優質股，伺機長線布局。

依據法人建議的台股選股條件，可留意今年第一季合併營收、每股稅後純益（EPS）、毛利率、營益率及稅後純益率等五大財務數字，均優於去年同期的個股，如依29日股價漲跌進行排序，包括創意、景碩、中砂、聯詠、欣興、鈺太、詠業、德微、華泰、譜瑞-KY、同欣電、仲琦、第一保、明泰、晶宏、智原、聯電等個股。

第一金投顧董事長陳奕光表示，上市櫃電子股第一季財報普遍優於預期，除了技術面的優勢，還有客戶訂單強勁及新台幣貶值等利多，聯電、聯發科及護國神山台積電都預估，第二季營運仍續旺，目前國際股市的修正，是美國啟動升息循環的收回資金調整，可靜待金融市場趨於穩定。

黃文清指出，第一季財報佳的個股集中在幾個族群，ABF載板股如景碩、欣興，IC設計股也有創意、聯詠、智原、鈺太、譜瑞-KY等公司，再加上晶圓代工的聯電等。其中景碩、欣興，有重量級客戶包產能的長線利多，第一季財報繳出優於預期的好成績，短期的股價修正，主要跟著國際股市同步回跌，與基本面無關。