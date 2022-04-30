孫嘉明：航空客運漸復甦 Q3樂觀

長榮航總經理孫嘉明30日表示，樂觀看待今年第三季航空客運逐漸復甦，至於上海浦東的長程線貨運已恢復九成。

孫嘉明是在參加「新北天際影展暨紀錄片主題周開幕記者會」上，做了上述表示。長榮航宣布再與新北市政府合作，旅客可在全航線班機觀賞「新北天際影展」，共有12部適合各年齡層的紀錄片，將從5月1日起陸續播放《老鷹之手》、《垃圾山水》、《魚路》等。

孫嘉明說，雖國內確診病例增加，不過多為輕症，民眾也希望維持正常生活，逐漸接受與病毒共存，整體氛圍看來，預期航空客運在第三季將有較大的開放，只要政策更鬆綁，會有許多人想出國，初期不可能一下子恢復到疫情前密集航班的狀況，但一定往好的方向走。

歐、美及澳洲地區已出現報復性旅遊現況，即將進入7、8月旅遊旺季，孫嘉明表示，相當多旅客詢問北美航班，也抱怨航班取消，此航線需求已開始回暖。目前政府開放居家隔離3+4，未來再搭配施打疫苗要求及PCR篩檢陰性等配套，開放對航空業有利。

至於航空貨運部分，孫嘉明透露，上海浦東雖未完全解封，但飛往美國長程線已恢復到與疫情前近九成的水準，預期運價也會維持高檔，加上去年第四季新增三架全貨機，將挹注今年獲利成長，公司將努力增添貨運運能。

面對國際油價居高不下，孫嘉明指出，今年第一季燃油成本較去年增加60％，多少影響獲利，油價走勢仍將是影響獲利狀況的關鍵，不過，貨運業務採取美元交易，近期美元強勢，抵銷一些油價的衝擊，若政府鬆綁旅客中轉限制，也有利於增加美元收入。