台積2年線若守住 台股還有戲

美股29日又崩盤，那斯達克指數、S&P500指數29日均創前低，那斯達克指數4月份大跌13.26％，是金融海嘯2008年10月以來單月跌幅最重的一個月，資金恐慌性逃離。彙整康和證券投資總監廖繼弘、富邦投顧董事長蕭乾祥及群益期貨協理許績慶、永豐投顧總經理李學詩四大名師的看法，認為本周觀察台股有四大重點，尤其指數16,162點、台積電2年線，務必要防守住。

台股周一（2日）休市一天，預料3日開盤將受美股崩盤的衝擊，多位市場名師表示，觀察台股的重點，第一就是台股前低16,162點、台積電2年線527元需防守住。廖繼弘說，2008年金融海嘯時，台積電都未跌破2年線，雖然在2019年及2020年曾回測過，但立即收腳反彈，因此台積電2年線可說動見觀瞻。

第二、費城半導體、那斯達克指數跌至2年線，本益比修正達到低點。李學詩解釋，費半指數目前本益比16.3倍與2013～2021年平均低點16.1倍接近，考量半導體今年成長幅度尚有33％，2023年亦有12％的成長空間，本益比修正達到低點，台股不論從殖利率或是本益比角度，台股已接近合理價值，指數前低將能防守住。

第三、外資是否賣過頭。外資持有台股40.5％，是2020全球疫情大發時外資持股比例40.43％的水位。預期美國聯準會（Fed）升息步調維持穩定後，配合上市櫃公司供應鏈恢復正常，資金會慢慢重回股市。

第四、靜待5月4、5日的美國FOMC會議。許績慶認為，美國5月升息兩碼，6月升息3碼，年底隱含利率將達到2.75％之上已是市場共識，只要不偏離大致趨勢，市場恐慌情緒將有望回穩。

蕭乾祥表示，全球股市仍處於中期回檔整理的走勢，趨勢仍延續中，尤其費城半導體指數今年已跌26％，主要反應股市走一波大多頭後遭遇的資金緊縮、俄烏戰爭、通膨及5月Fed即將縮表等利空的回檔修正；至於要回檔多久，則要觀察三大方向，包括全球各國GDP下修、各產業對需求面減少的預測、5月Fed縮表後資金的流向。至於市場擔心的停滯性通膨，他強調，應不會發生。

法人看台股 利空出盡逢低布局

美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息，加上烏俄戰事延續、兩岸疫情擴大，產業鏈受衝擊，加權指數17,000點關卡再度失守。投信法人表示，近期台股呈現較大幅修正，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部，下半年隨著基本面回溫，高股息題材發酵，漲升行情樂觀，建議逢低分批布局台股基金。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，眾多變數干擾下，台股呈現較大幅度的修正，但利空一次出盡有利打出堅強底部，另一方面，目前外資期貨未平倉空單來到一年低點，股市下跌後，台股本益比趨於合理，下半年股市回歸基本面，且台股具股息殖利率保護，可望有優於預期的表現，可於第二季修正時逢低布局績優股。

富達台灣成長基金經理人白芳苹也說，股市評價受到升息預期影響，應可暫時告一段落，目前台股本益比約12倍，創下疫情以來的新低，也低於過去5年平均15倍。預期市場短期仍偏震盪格局，但個股挑選顯得相對重要，個股評價位置也是需考量的關鍵要素，投資人可聚焦在具備結構性成長題材的公司。

即使台股本季可能隨美股進入「五窮六絕」階段，但多數投信法人對後市並不悲觀，甚至建議應把握絕佳買點機會。日盛精選五虎基金投資團隊表示，雖因通膨較預期嚴重，市場上修今年聯準會升息幅度，和每月縮表的金額的預估值。然觀察預估通膨將在2Q22年開始向下，向下的時間點有機會會落在第二季下旬。其次，由歷史經驗觀察，美國進入升息循環，歷史經驗股市均上漲。第三，原大陸封城是一大變數，然現已見到放鬆景象。總結此三事件觀察，短期台股震盪整理，但仍看好強勁企業獲利將帶動指數向上創高，利空測試底部帶來絕佳買點。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊分析，整體而言，具競爭力的台股龍頭企業，不僅能在景氣擴張時期，運用豐沛資源掌握產業先機，在景氣換檔階段，亦能憑藉成熟商業模式抵禦波動，加上台灣權值股不乏具高現金股息殖利率者，隨時序逐步進入股利發放旺季，仍是渡過通膨時期的良好標的，第二季可關注晶片升級、高速傳輸、AI晶片、電動車與Server趨勢相關題材，並把握原物料行情，作為操作重點。