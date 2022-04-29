台股量縮反彈 緊盯美股動向

美科技股Meta股價大漲17％，提振市場做多情緒，台股29日開高走高，台積電、聯發科連二日上漲，貨櫃三雄漲幅亦在2～5％，惟蘋果盤後示警大陸封城可能衝擊營收，台股反彈無量，終場加權指數上漲172點、收16,592點，成交量縮至2,604億元。

台股周線、月線同步收黑，單月指數下跌1,101點，創2020年3月以來單月最大跌點，外資3月大賣台股2,595.6億元，今年以來提款7,185.4億元，從2020年迄今賣超更已逾1.7兆元，創史上時間最長且規模最大的賣超。

不過，外資29日現貨由賣轉買，買超64.86億元，期貨多單加碼、空單減碼，淨空單減少6,058口至5,674口，期現貨同步作多。

從技術面看，大盤回補27日缺口，呈島狀反轉型態，化解持續向下測底慣性，法人建議參考沿短期均線區間操作，指數暫看是否能挑戰萬七關卡。

兆豐投顧董事長李秀利指出，台股受到微軟、Meta等美科技股財報利多，並在美股強彈的帶動下，展開跌深反彈，在短線反彈後，指數已接近頸線16,764點反壓。

且蘋果警告大陸封城恐使第二季業績蒙上陰影，加上美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，將在台北時間5月5日公布會後結論，投資人在會議前難免偏向觀望，將影響追價意願。

另一方面，大陸官方29日宣布調降證交稅，帶動陸港股大漲，2015年8月大陸也曾下調證交稅，刺激股市反彈，但之後指數又再破底。李秀利預期，陸港股反彈，可以相對減輕外資對台股賣壓，台股短線將進入逢壓震盪格局。

產業聚焦在晶圓代工、金融、IC設計、航空貨櫃、塑化等，將呈個股表現。

第一金投顧董事長陳奕光分析，台股今年從高點18,619下跌至低點16,219，大跌2,400點，預期短線反彈可以延續，若反彈至17,132點屬弱勢反彈，指數反彈至17,362點，則屬中性反彈，強勢反彈則上看17,700點。

惟本周將從財報周邁入貨幣政策周，聯準會升息效應將干擾市場情緒，他認為，市場波動之際，高殖利率股及台幣貶值受惠股，較有望獲得資金青睞。

康和證券投資總監廖繼弘則建議觀察兩大止穩指標，分別是美股費半指數及納斯達克指數，搭配台積電股價變動，短線上市場信心仍不足，暫看16,764～16,200點區間操作。