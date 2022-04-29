雙渦輪加速 航海王重返榮耀

市場恐慌情緒減緩，財報利多成為股海明燈！受惠全球最大貨櫃航運業者馬士基調升全年獲利，帶動買盤轉進貨運、散裝類股，加上高殖利率題材撐腰，29日類股全面上漲，新興、慧洋-KY、長榮皆大漲逾半根停板，法人看好，航運類股有望持續扮演多方領漲指標。

台股4月最後一個交易日延續反彈氣勢，由「航海王」奮起掌舵，再度躍居盤面主流，航運指數大漲3.92％，位居類股漲幅第一，貨櫃雙雄長榮、陽明成交金額分占上市櫃第二及第五名，展現量增價揚氣勢，尤其長榮、萬海股價差距縮小，掀起航運股王爭霸戰，比價效應可期。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，目前盤面最大利多題材為大陸疫情解封，對照大盤4月重挫千點，但航運類股指數仍逆勢上漲2.74％，且與去年行情高峰相比，已整理長達十個月時間。配合全球龍頭馬士基調升財測，並有美西岸碼頭工會談判、航商附加費調漲等利多發酵，以及與散裝輪運價相關的陸鐵礦砂期貨大漲，看好航運族群將是5月多方主軸。

隨著上海、長三角陸續復工復產，貨運急單可望推升運價，市場預期等到5月全面復工後，貨櫃運價將迎來新一波漲勢，有利相關業者營運表現，散裝航運股也受惠BDI指數連日上漲，激勵股價同步走高，族群漲勢最為一致。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，整體來看貨櫃美國線長約5月換約，穀物原物料進口國拉長船舶航程，進一步推升運價，散裝船租金上漲，基本面展望正向。而外資4月減碼航運動作縮減，投信基金則持續加碼，籌碼面也相對樂觀。

此外，航運族群去年業績爆發，大舉配發現金股利，由於先前股價提前回檔整理，普遍殖利率都達3％以上，長榮、陽明、台驊投控三檔更超過10％以上，評價面具投資吸引力。同時，航運族群首季財報也將陸續公布，獲利表現並不看淡，股價下檔有撐。

2翻轉訊號浮現 貨櫃航運迎東風

兩個訊號顯示貨櫃航運起風了，有望賺到一波出貨小旺季。在大陸持續在防疫與經濟尋找新的平衡點，隨著愈來愈多生產基地復工復產，據多家航商、貨代業的觀察，本周貨量出現止跌回升訊號，較封控前減量降至二至三成，5月15日以後美國線艙位幾乎全滿，且美東線出現加價訂艙行情。

再者，對照4月29日公布最新一周出口集裝箱運價指數SCFI，下跌18.68點至4,177.3點，雖然連續第15周下跌，但跌幅逐周收斂到0.45％，且主要航線美西線運價平盤二周後，本周小漲0.36％，惟美東線、歐洲線續跌0.15％、0.53％。

航運業者解讀，大陸防疫封控造成供應鏈斷鏈，引發缺料、缺工、運輸不順、塞港等問題，都需要一段時間回復，接著五一長假，多個城市鼓勵就地過節、採取封閉生產，應該很快可以看到貨量釋出，隨著貨量、運價兩個翻轉訊號出現，515（5月15日）會是第一個關鍵時刻。

據了解，多家航商看好積壓或延遲貨量將在五一後陸續出籠，一旦貨量回升將帶動運價，已計畫在5月15日調漲美國線運價，調幅約在1,000美元上下。這是近期航商第三次嘗試闖關調漲價格。

觀察4月來SCFI指數表現，累計單月跌幅3.9％，主要受歐洲線下跌6.86％、美西線下跌0.35％影響，惟美東線逆勢小漲2.25％。換言之，遠東至美國線運價雖然陷入長達盤整期，但其實跌幅有限。

在大陸封控期間貨量減，但運價可以獲得支撐，市場傳出航商其實有「撇步」，疫情期間各國港口防疫管制嚴格，造成陸路運輸、碼頭工作效率降低，船舶無法準時回來降低週轉率，固然造成艙位吃緊，但眼看上海長三角地區封控，工廠進料、出貨困難，有些航商也開始技術性抽船，等到貨量增加再伺機投入營運。

至於歐洲線，除了大陸生產基地出貨受阻的問題，還有俄烏戰爭因素干擾，加上航商投入的船型較大，運價修正幅度相對大，本周跌幅已收斂至0.53％，近日市場現貨價出現1.1萬美元保衛戰。

法人表示，進入5月有三項利多因素有利航運業，包括大陸持續在防疫與經濟尋找新的平衡點，愈來愈多生產基地復工復產，貨量可望逐漸放大；另外，美西碼頭工人工會勞資談判5月12日開始，避免受干擾，也可能出現提早拉貨囤貨、轉往美東線的情形。