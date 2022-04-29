無畏4月跌千點 老手揭3種股票旺到Q2尾

4月跌千點 這些族群卻沒感覺 老手揭3種股票旺到Q2尾

台股今（29）日雖受美股強彈激勵而轉強，但4月全月累計仍跌逾千點，月線收黑。老手認為，資金停泊非電與電子股趨勢產業的方向未變，其中風電、網通、生技等3大族群，不但近期表現亮眼，多頭氣勢也有望一路延續到Q2末。

本周包括聯電、聯發科、日月光等多家重量級科技廠法說登場，大多對第2季展望樂觀以對，摩爾投顧分析師鐘崑禎卻認為，不排除主力趁機利用龍頭法說利多時賣股，短線反彈逢高時宜減碼，抽回資金後，才有助於順勢銜接五一長假後的押寶買盤。

他指出，資金仍會在特定族群中輪動，除綠能、網通之外，生技中的數位醫療也有機會。風電族群之中，鐘崑禎看好上緯、世紀鋼等2檔；網通則可留意智易、中磊、啟碁等3家，並認為至今，網通族群完全不受大盤漲跌所影響。

至於生技族群，他看好國內防疫未來目標採取共存，類股行情尚未結束，拉回都是找買點，尤其是在數位醫療領域。

永誠國際投顧分析師汪海華同樣看好再生能源，認為不管是太陽能、風電（連帶離岸工程）、電池、儲能櫃等都有個股強漲，如伺服器儲能設備新盛力波段漲幅達54%、太陽能模組龍頭元晶也漲3成，肯定綠能具長線波段上漲的實力，可作為現階段的選股重點。

汪海華也以茂迪為例，去年起帳上已有明顯現金流入，表示營運漸佳，且產能全部自給自足，用於自行接下標案的電廠使用，預期直到明年上半年，約有政府 30MW的單子握在手中，每季成長趨穩。

除蘋果訂下2030年零排碳目標，台積電也狂買綠電憑證，甚至連國泰金董座蔡宏圖都表態，融資時將把企業碳排列入授信指標，他認為顯見綠能並非短線的炒作題材，趨勢無庸置疑，近期可留意4月營收表現，從中擇優低接布局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）