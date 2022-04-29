日月光拚重返百元 土洋法人這樣看

日月光投控(3711)認為封測產能和供應吃緊將持續到2023年以後。HPC、汽車、5G、IOT增長和不斷擴大的矽含量導致強勁的終端需求和樂觀的長期前景。IDM廠的outsourcing(委外)趨勢沒有改變，數量還在增加中。日月光和客戶長期服務協定將持續到2023年。因此公司2021年開始建設智慧工廠、建築和基礎設施投資，支援客戶的長期需求。

法說會後，本土投顧法人看好日月光2022年營收將逐季向上，維持買進的投資建議，目標價從103.50調升至132.5元。但兩家日系外資，一維持買進但砍價至140元，另一維持中立評等和目標價，美系外資則維持中立評等，但目標價由107元下調至99元。

外資已連5日賣超2.66萬張，不過內資力挺，加上周四日月光ADR猛漲11.4%，台股半導體類股續反彈劇本下，周五日月光早盤衝上98.9元，上漲6.34%，目標重返百元，盤中漲幅收斂，月線得而復失，仍收復5日線。

雖為季節性淡季，但受惠HPC、Networking(網路)和Automotive(汽車)表現佳，使營收、獲利優於公司之前的預期。日月光投控第一季合併營收1443.91億元，季減16.28%。其中IC ATM營收840.25億元，季減8.63%。由於EMS營收佔比減少，日月光投控整體合併毛利率19.72%，季增0.70個百分點。日月光投控集團第一季稅後EPS為3.01元。

受到俄烏戰爭、美國升息，以及上海疫情封城影響，使終端需求有雜音。以日月光來看，手機和消費性產品需求較差，不過HPC、Networking和Automotive需求還是很強。日月光在上海主要落腳張江高科技園區，配合當地政府政策嚴格管理，目前日月光上海生產如常，對營收影響相當有限，但物流成本增加、員工關懷成本會增加等，會影響毛利率。

本土投顧法人預估，日月光第二季平均產能利用率和第一季相近，封裝產能利用率80~85%，測試產能利用率高於80%，法人預期日月光第二季IC ATM營收季增9%。EMS部分，第二季仍是淡季，營收將和第一季相近。而第二季集團合併毛利率將會和第一季相近，雖然材料和運輸等成本增加，但封測佔營收比重提升有利於毛利率向上。法人預估，第二季稅後EPS為3.00元。

本土投顧法人預估，日月光投控2022年稅後EPS達13.07元。5G、AI、電動車、物聯網等創新驅動需求加速，為半導體產業成長的長期支撐。對日月光而言，2022年營收將逐季向上，展望樂觀，因此法人維持日月光至買進的投資建議，目標價從103.50調升至132.5元。

日系外資則認為，通膨、地緣政治緊張局勢、大陸封控等困境，淡化日月光樂觀情緒不確定性，外資仍樂觀獲利能力，外資維持買進評等，但將目標價從145元下修至140元。

另一日系外資也認為，日月光相對於同業供應源強勁，推升IC ATM獲利，加上大陸封控，公司子公司管理得宜，接單順暢，，預計第二季IC ATM將季增9%以上，EMS銷售前景持平至28%。2022年的貢獻，來自新業務和傳統EMS業務；日月光看到客戶的一些需求和訂單調整恐減少，但強勁高性能計算/汽車和網路領域的需求彌補下降幅度，該外資維持中性評等，目標價也維持在120元。

美系外資也提到，日月光管理層重申其收入增長目標，受益於持續的市場份額增長和不斷增長的IDM外包機會，尤其用於汽車業務，公司2022年挑戰比行業平均水平5-10%高2倍。在獲利方面，日月光坦言來自通膨的成本壓力，如物流、能源、原材料和人工成本等，外資下調目標本益比，主要是為了反映終端需求波動性上升、封控帶來供應中斷的不確定性，外資認為日月光持續增加市場份額以確保長期增長，外資維持中立評等，維持行業相對估值中性，但目標價由107元下調至99元。

（ 時報資訊 葉時安 ）