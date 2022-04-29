5檔電子股讓謝金河喊驚 竟要台積快做1事

台積電ADR狂噴5.5%，激勵在台現貨價開盤大漲16元，市值重返14兆元，展望神山後市，財信傳媒董事長謝金河分析，目前台積電的現金殖利率，遠不如美國公債殖利率的近3%，建議公司將今年股息拉高至16元，並點名矽力-KY、信驊、愛普、力智、力旺等5檔高價千金股，走勢令人頭皮發麻，修正壓力仍在。

費城半導體指數飆升近5.6%，創下逾1年來最大單日漲幅，台積電ADR勁揚5.50%，也帶動今（29）日半導體族群全面大反攻，除台積電、日月光投控跳空開高，聯電也連2日續揚，激勵台股開盤漲逾200點，重回5日均線之上。

謝金河在最新一期《先探》指出，眼前美國公債殖利率已逼近3％，台積電今年配11元現金，股價下跌後，現在殖利率提升至2.02％，但仍不到3％，最近知名半導體分析師陸行之才建議，把股息拉上15元。

但他認為，台積電就算配發15元股息，殖利率2.76％，也略遜美債10年期殖利率，可能要到16元才比較靠譜。

此外，這次公債殖利率也造成陸股大跌，因為美國10年債殖利率一度到2.983％，反觀陸債殖利率約2.863％，這也造成大陸資金淨流出。

除了公債殖利率壓力，第2193期《先探》報導，謝金河認為，景氣走下波才是重中之重的課題，最近AMD、Nvidia都大跌，去年Nvidia一度漲到346.47美元，如今跌到186.7美元，股價幾乎腰斬，市值僅剩4704.53億美元。

一旦半導體股掉頭，除影響台股往上的空間，也壓縮高價IC設計股，像矽力-KY從5490跌到2385元，已經是腰斬規格；最近成為新股王的信驊連殺6個交易日，股價跌至2250元；愛普跌到227元，股價修正劇烈；今年上市的力智從1015元殺到443.5元，力旺從2520元殺到1010元，都令人頭皮發麻。

考量未來升息縮表的險峻環境，利率拉高、資金回收，通膨加劇可能讓經濟反轉，過去資金可以拱起很多成長股，謝金河直言，現在潮水退了，過去憧憬成長的高價股，或因題材炒作大漲的生技股，這回可能面臨很大壓力。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）