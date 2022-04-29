存股3要素全符合 達人欽點永豐金等3檔

台灣上市櫃公司去（2021）年共賺了4兆多元，許多股民相當期待今年的配息金額，但也有人好奇，目前台股大盤在歷史相對高點，某些個股的價格也不便宜，還有好股票值得買來存、參與除權息嗎？對此，財經作家阿格力於《TODAY財知道》提供了兼具「存股3金律」的中租-KY（5871）、崇越（5434）與永豐金（2890）給投資人參考，以下將重點採條列式整理：

存股得符合哪3個金律？

1.股利要成長：由於通膨之故，假設每年都領相同金額的股利，但實質購買力是不一樣的。

2.盈餘持續成長：有些公司今年接單就賺錢，明年沒接到單則無後續營收，所以營收最好要具有堆疊性。

3.龍頭：一定要是產業龍頭 或是產業裡某個子分類的龍頭。

中租-KY的優勢？

1.身為台灣租賃業龍頭，它與和潤企業（6592）、裕融（9941）等同業相比，本益比最低，EPS卻是最高，且單季EPS呈現成長趨勢，股利也是年年成長。

2.客戶辦理汽車貸款或企業融資，動輒是以好幾年去借，所以具有營收堆疊性。

3.擁有2600座太陽能電廠、發電量超過9億瓦，是全台最大太陽能電廠業者，獲利多元。

崇越的優勢？

1.全球最大矽晶圓廠日本信越化學的在台代理商，將產品賣給台灣半導體廠，在台積電每年產能都增加的情況下，其營收也隨之逐年成長。

2.電子產業的交集，除半導體外，光電甚至環保相關的產品都有提供。

3.由於以代理產品為主，所以不用過度資本支出，在高通膨時代下相對有利。

4.連續24年股利沒斷過，2017年配4.2元，2021年已經配到8.8元，5年間股利倍增。

永豐金的優勢？

1.獲利有67％來自銀行業務，會受益於升息循環。

2.旗下的永豐證是台灣複委託龍頭，台股手續費已殺到見骨，複委託手續費相對好賺。

3.除了是複委託龍頭，數位銀行有100萬用戶，為台灣第3多的業者。

4. 跟玉山金（2884）、台新金（2887）、中信金（2891）等主要民營銀行相比，其股價淨值比相對低，萬一金融股回檔，比較不會賺到股利卻賠了價差。

5. EPS從2016年的0.75元，漲到2021年的1.44元，近乎倍增。

※免責聲明：本文並非任何投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 程子威 ）

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