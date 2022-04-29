4/29上、市櫃企業新聞快報

今（4/29）日上、市櫃企業新聞快報：

1.長興(1717)自結2022年3月份稅前盈餘6.24億元，創下單月歷史新高，分別較上月及去年同期成長314.08％、47.81％，每股稅前盈餘0.5元；累計1-3月稅前盈餘11.37億元，年增7.43％，亦為歷年同期新高表現，每股稅前盈餘0.92元。

2.台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)周四召開2022年股東常會，由董事長蔡玉葉主持，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案。沛波去年營收創歷史新高，每股稅後盈餘(EPS)為1.62元，經全體出席股東通過，決議配發1.2元現金股利，將公司經營成果與全體股東分享。

3.台新金(2887)旗下台新銀行在繳稅季體恤民眾，除了刷卡繳稅免手續費之外，信用卡也力塑「繳稅神卡」優惠。新戶於今(2022年)年4月25日至5月31日申辦任一台新銀行信用卡，刷卡繳納「綜所稅及房屋稅」即享10%刷卡金，每人回饋最高1,000元。需要分期的卡友，刷綜所稅及房屋稅單筆滿2萬元，另享最高18期0利率。

4.數泓(6855)及長佳智能(6841)送件申請上櫃。

數泓科技成立於95年6月，主要產品為數位手工具產品之研發、製造與銷售，董事長為游祥鎮，總經理為李明華，目前股本為1.92億元，110年合併營收為4.44億元，稅後盈餘為9627萬元，每股盈餘為5.34元。

長佳智能成立於107年6月，主要業務為醫療大數據、醫療人工智慧、雲端生醫平台，董事長兼總經理為陳明豐，目前股本為9億元，110年合併營收為3824萬元，稅後虧損為5420萬元，每股淨損為0.61元。

5.半導體檢測大廠閎康(3587)自結第1季稅前盈餘為1.6億元，年成長23.73%，每股稅前盈餘為2.56元，閎康檢測分析技術已成為世界級晶圓大廠所倚重之實驗室，對於未來在美國和日本的擴廠需求，閎康亦提前佈建相關設備，預期隨著MA設備擴增及利用率持續滿載，毛利率將明顯提升，整體業績亦樂觀看待。

6.系微(6231)指出，已經協助客戶克服多項產品功能及設計挑戰，成功通過新一代Intel Evo平台認證的設計產品推向市場。這些客戶選用系微InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案，搭載最新Intel Evo平台，並符合Project Athena創新計畫定義的第三版規格及關鍵體驗指標（KEI），採用InsydeH2O解決方案的全新Intel Evo品牌產品包括Acer Swift 3、Acer Swift 5、HP Spectre x360 16及Lenovo Yoga 9i筆記型電腦等機種。

7.台達電子工業(2308)公布第1季財報，第1季稅後盈餘為60.59億元，年減8.61%，每股盈餘為2.33元。

8.IKKA-KY(2250)公布第一季自結損益，受惠日圓貶值，新電動車用平台導入，單季毛利率達22％，來到歷史新高，稅前淨利0.53億元，季增2成，每股稅前盈餘1.98元。