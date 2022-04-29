聯電反彈可追嗎？專家提2大觀察重點

聯電27日舉辦完法說會後，28日股價大漲逾9％，不少之前被套牢的投資人彷彿看到一線曙光，但有專家提醒，聯電後續的走勢，主要還是得看外資動向，且其目前的多方缺口若是封閉，反彈就將結束。

聯電在本次法說會公布首季合併營收達634.23億元，比去（2021）年同期成長34.7％，連續10個季度創歷史新高，平均毛利率來到43.4％，歸屬母公司稅後淨利為198.08億元，也是歷史新高，每股淨利1.61元；聯電還預期第二季各晶圓廠產能持續滿載，價格有調漲空間，訂單能見度已到明年。

對此，浦惠投顧分析師王倚隆於東森財經新聞台《理財達人秀》指出，聯電在1月法說會時一句「供過於求」，導致股價慘跌不止，這恐怕也使得它們這次講得比較保留、漂亮些，「沒有講得像上次那麼壯烈，沒有壯烈就不會犧牲、就不會成仁。」他認為聯電只是忠實地陳述業績，投資人的重點還是得去思考市場未來走向。

王倚隆表示，像聯電這種大型權值股，由於投信撼動不了股價，所以想知道會否持續反彈，直接看外資就好，過往只要外資站在賣方，聯電就是跌跌不休，顯見兩者有高度連動；至於聯電的未來是不是真像法說會所說的那般？他再次強調，外資的研究團隊動輒上百人，所以判斷的部分就交給它們，一般股民只要觀察外資往後對聯電的買賣情況即可。

另外，王倚隆提到，從技術面來看，聯電短線有個多方缺口，這正是28日反彈的重要關鍵，如果未來這個多方缺口向下跌破、封閉，也就代表聯電的反彈結束了，「那就要注意，可能又有一段向下的驚喜旅程。」

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（ 旺得富理財網 程子威 ）