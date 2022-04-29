他戶頭剩5元買賣2,733萬股票！下場曝光

北市一名謝姓股民今年2月委託券商買賣股票，成交金額高達2733萬餘元，卻未在期限內給付交割款，經查後，竟發現謝男戶頭內只剩下5元，構成違約交割，且多次通知都置之不理，遭券商求償虧損及違約金。士林地院審理後，判謝男須賠償券商虧損及違約金共33萬餘元。

判決內容指出，謝男在2月初開戶兩周後，同月的16日陸續買進興農、泰谷、福裕等股票，卻未在原定18日付交割款292萬餘元，且券商還發現，謝男的戶頭交割款只剩5元，因此券商只能幫忙收爛攤子，替謝男代辦交割，合計違約成交金額為2733萬餘元，但仍虧損16萬餘元。

券商依規定向證交所、櫃買中心通報違約交割情形，期間不僅以書面通知，甚至還有營業員親訪謝男通訊處和戶籍地催討，不過都吃閉門羹，故一狀告上法院，向謝男求償16萬餘元的虧損，以及違約成交金額2733萬餘元的7%違約金，即191萬餘元。法院審理後認定券商有權求償，判處謝男須賠償券商虧損及違約金共33萬餘元。全案可上訴。

消息曝光後，掀起網友熱烈討論，「真的是完全擺爛欸，直接不理券商又不出庭」、「笑死5元買股，天才」、「這根本就不想還的」、「是以為買股票買房子不用錢啊」、「少年股神，哈哈哈」、「看來信用慘了」、「很慘」、「2月開戶，2月就爆開，太慘了吧」、「就賭博啊」。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）