每股配51.5元創新高！這檔殖利率逾13％

驅動IC大廠聯詠股利政策出爐，預計每股將配發51.5元現金股利，配發現金創下新高，且以市價計，現金殖利率高達13.46％。此外，聯詠公告第一季財報，單季稅後淨利達111.35億元，賺近兩個股本，寫下單季歷史次高，繳出淡季不淡的成績單。

聯詠28日公告股利政策，預計每股將會配發51.5元的現金股利，配發率達到80.63％，由於維持過往約八成左右的配發率，因此本次每股配發現金股利相當驚人。

若以28日聯詠收盤價382.5元計算，現金殖利率將達到13.46％，表現名列電子股的前段班。聯詠預計將於6月8日舉行年度股東常會，屆時將會針對2021年營運報告及現金股利分派案等議案進行討論。

聯詠同步公告2022年第一季財報，單季合併營收為365.12億元、年成長38.5％，改寫歷史同期新高，毛利率達50.7％、年增7.1個百分點，稅後淨利111.35億元、年增89.5％，創下單季歷史次高，每股淨利18.30元。

聯詠第一季營運，繳出淡季不淡的成績單。不過，法人對於後續營運展望，抱持相對保守態度。法人指出，由於中低階智慧手機需求減弱，已經率先影響整合觸控暨驅動IC（TDDI）市場需求，使TDDI產品單價第二季下跌幅度約落在10％左右水準。

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