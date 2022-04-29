4/29盤前》EVA大漲 3檔營運大進補

台股4/29盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.主計總處28日公布第一季GDP概估，雖然民間消費、投資動能不如預期，但受惠於出口大幅成長，第一季經濟成長仍略高於預測，達到3.06％（原預測3.00％），假設未來三季預測不變，今年全年經濟成長也由4.42％微幅調升至4.43％。

2.華爾街股市主要指數周四（4/28）大漲，因臉書（Facebook）母公司Meta Platforms財報優異，單日大漲逾17%，且晶片一哥高通也傳來財報佳績，提振科技股和成長股低迷已久買氣，多呈報復性反彈榮景，也抵銷了投資人對美國首季經濟萎縮的憂慮。

備受台股投資關注ADR表現方面，台積電、聯電、日月光與鴻海等4檔ADR全部強彈，漲幅分別是5.5%、7.5%、11.4%及2.63%。

3.證交所及櫃買中心28日公布第八屆（110年度）上市櫃公司公司治理評鑑結果，共有46家上市公司及36家上櫃公司進榜前5％，台股護國神山台積電等9家上市公司、以及PA大廠穩懋等10家上櫃公司八連霸，連續八屆全數進榜前5％，公司治理表現優異。

4.聯電、聯發科在法說會中釋出強勁營運展望，消費性電子產品衰退雜音退散，28日吸引低接買盤湧入，聯電股價大漲逾9％，聯發科亦上漲2.48％，帶動力積電等16檔半導體個股價量齊揚，吹起反彈號角。

5.封測大廠日月光投控28日召開法說會，第一季集團合併營收達1,443.91億元，歸屬母公司稅後淨利達129.07億元，每股淨利3.01元優於預期，季度營收及獲利均創歷年同期新高。

6.美股財報周大咖持續上秀，蘋果將於29日公布上季財報，雖大陸封城、需求降溫仍是隱憂，惟市場仍看好，其在iPhone 13系列熱銷帶動下，營收獲利將雙增。蘋概股28日燃起希望，由台積電領軍「動起來」，聚積亮燈漲停，群創、譜瑞-KY、聯詠勁揚逾半根停板，供應鏈打上「蘋果光」。

7.驅動IC大廠聯詠股利政策出爐，預計每股將配發51.5元現金股利，配發現金創下新高，且以市價計，現金殖利率高達13.46％。此外，聯詠公告第一季財報，單季稅後淨利達111.35億元，賺近兩個股本，寫下單季歷史次高，繳出淡季不淡的成績單。

8.台股已進入財報周，因訂單成長、新台幣貶值等優勢，台股上市櫃公司第一季財報繳出的成績單令人刮目相看，其中今年第一季每稅後盈餘（EPS）優於去年同期及上一季的個股有聯電、智原、揚明光、德微、中砂、台星科、瑞儀、力旺、新鋼、大立光、勝一、信邦、鈺太等。

9.伴隨亞洲主要石化廠歲修、太陽能需求的雙效催化，遠東區EVA現貨行情大漲210美元，每噸突破3千美元整數關卡，達3,060美元，創波段高點，表現一枝獨秀；EVA三雄台塑、台聚、亞聚營運進補。

10.中央流行疫情指揮中心28日公布新增本土11,353例，單日首度突破萬例大關，我國疫情屬於成長期。家長高度關切輝瑞兒童疫苗來了，指揮官陳時中證實，輝瑞BNT疫苗已簽約，將採購220萬兒童劑型，食藥署28日則火速通過輝瑞5～11歲兒童劑型緊急使用授權（EUA），預估5月中到貨。

11.預期美國聯準會（Fed）將展開大幅升息行動，美元利變保單大熱賣，據保險局28日公布，今年前兩月外幣傳統保單新契約保費約新台幣679億元，比去年同期成長30％，外幣投資型保單前兩月賣逾新台幣421億元，但同比衰退18％，合計外幣保單前兩月買氣近1,100億元，占所有新契約保費64％，創同期占率新高。

12.國發會公布2050淨零碳排路徑圖，設定2030年市售占比新車30％為電動車的目標，除此，經濟部次長林全能28日首度表示，設定目標市售占比中有50％電動車是國產，若2030年新車銷售量40萬輛，目標是6萬輛為國產電動車。

13.疫情帶動消費者習慣改變，讓串流影音成為台灣民眾娛樂的主要模式之一。資策會產業情報研究所（MIC）調查，2021年台灣網友中，高達76％有觀看串流影音的習慣，且曾觀看的消費者有54％已付費訂閱。其中，更有高達近八成（79.7％）的用戶，在「疫情過後」仍然願意持續付費訂閱影視串流平台。

14.新台幣貶值，壽險賺飽。保險局28日公布，3月壽險業海外投資部位若完全不避險，匯兌利益將高達新台幣2,662億元，應是史上單月新高。且3月還增提328億元外匯準備金，亦是單月提存新高，月底外匯準備金餘額飆上1,079億元，亦創新高，同時因避險工具成本下降、壽險公司採彈性避險策略，首季壽險業累計匯兌總成本是正232億元，即「倒賺」，創此數據公布5年多來首見。

15.日銀28日（周四）決議維持超寬鬆貨幣政策的超鴿立場，利率位於超低水位按兵不動，展現儘管通膨升溫，但該央行仍支持脆弱經濟的決心。受此影響，日圓對美元一舉貶破130大關，為2002年4月以來首見。

16.陸股近期大幅下跌後，迫使大陸政府調整措施，降低股市交易費用挽救連日大跌的股市。中國證券登記結算有限責任公司（中國結算）28日宣布，自29日起下調股票交易過戶費5成，希望以降低成本的利多終結陸股低迷。

17.主計總處28日公布「2020年國富毛額統計」指出，受惠於股價漲逾兩成，2020年底國人財富續創歷年新高，平均每戶資產淨值升破1,600萬元，但由於房貸升高，平均每戶負債也升破200萬元。

18.新冠疫情肆虐全球2年多，與病毒共存成為趨勢，抗疫資優生丹麥開全球先例，以疫情獲得控制為由，宣布終止Covid-19疫苗接種計畫。

B.利空因子：

1.股匯不同調，台股28日收紅，但外資仍賣超匯出，尤其國際美元指數衝五年新高，使得新台幣貶勢加大，一舉跌破29.5元關卡，終場收在29.525元的近20個月新低，單日貶值1.29角則為逾半個月單日最大幅度，總成交量18.305億美元。

2.受到全球供應鏈持續打結、通膨飆漲與俄烏衝突未歇的打擊，美國經濟意外萎縮，首季國內生產毛額（GDP）季減年率達1.4％，創下2020年春季疫情爆發曾短暫衰退以來最疲弱表現。

3.臉書等美國科技股財報報喜的加持，還有日本央行（BoJ）最新聲明強調維持超寬鬆貨幣政策，進一步強化聯準會（Fed）加速升息的市場心理預期，美元指數28日竄升到103.82的近20年新高，兌日圓也是自2002年以來首見跨過130日圓的心理關卡。

4.儘管中國人民銀行調降外匯存準率阻貶，但在美國聯準會（Fed）加速升息、美元刷新5年新高背景下，人民幣貶勢不止。人民幣在岸價28日再度大貶逾500基本點，貶破6.61元關口，離岸價亦狂貶超過600點，跌破6.65元。

5.蘋果盤後出乎意外示警，年度第3季營收受大陸封城防疫影響將大幅衰退，雖然年度第2季的財報還不錯，但盤後一度大跌約4%，不宜輕忽對台股供應鏈的負面影響。

6.創投界名人、富鑫創投董事長邱羅火，三年前引介已下市的勝麗公司與國巨子公司同欣電併購，涉嫌在禁止交易期間，買進勝麗股票套利，不法所得近90萬元。台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分五路，搜索邱羅火等三名被告，並以證人身分約談國巨董事長陳泰銘、勝麗董事長劉福洲共四人，全案依違反《證券交易法》內線交易罪移送北檢偵辦。

7.在堅持「動態清零」的指導原則下，大陸連環封城的塞港效應正如漣漪般擴散。繼上海封城進而引發大陸沿海港口擁堵加劇後，27日、28日義烏、秦皇島相繼封城和部分封控，更攪亂全球日用品、煤炭市場。隨著愈來愈多產業鏈被捲入，恐衝擊今夏全球各港口運作及歐美下半年旺季。

8.大陸昆山封城還沒有到盡頭，缺工隱患已浮現，當地台商推估，台灣電子供應鏈群聚的開發區、高新區等地，封控強度最快5月1日才有機會降低，然而仁寶近期調查昆山廠員工復工調查意願顯示，僅有五成願意續留昆山，在被關怕了的心情下，不只是仁寶，恐怕其他昆山廠的員工也會在一解除人員流動限制後就離開，滿手訂單卻沒有足夠人手可以生產。

9.瑞儀主要生產據點吳江廠在這次大陸封控管理中受衝擊，董事長王本然28日表示，大陸封控管理衝擊大，對於4月出貨影響大約有40％，短期營運來看只能且戰且走。但訂單不會不見，待物流恢復後，後面要花一些時間補上來。