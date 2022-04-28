科技股衝道瓊漲614點 台積聯電ADR雙飆

受Meta財報激勵 美股勁揚

華爾街股市主要指數周四（4/28）大漲，因臉書（Facebook）母公司Meta Platforms財報優異，單日大漲逾17%，且晶片一哥高通也傳來財報佳績，提振科技股和成長股低迷已久買氣，多呈報復性反彈榮景，也抵銷了投資人對美國首季經濟萎縮的憂慮。

周四大漲主要核心，係以科技帶頭，指標股包括蘋果、谷歌、臉書（Meta）、亞馬遜、網飛、微軟、英特爾、HP、美光、ASML、德儀、AMD等悉數大漲；另外，美國銀行、高盛證券、摩根大通、NIKE等也都臉色紅潤。

不過，仍有逆勢下挫股票，包括特斯拉、福特汽車、波音與美商奇異等，臉色不佳。另方面，蘋果盤後出乎意外示警，年度第3季營收受大陸封城防疫影響將大幅衰退，雖然年度第2季的財報還不錯，但盤後一度大跌約4%，不宜輕忽對台股供應鏈的負面影響。

備受台股投資關注ADR表現方面，台積電、聯電、日月光與鴻海等4檔ADR全部強彈，漲幅分別是5.5%、7.5%、11.4%及2.63%。

消息面方面，美國商務部公布了第一季的GDP係年減1。4%，低於市場預期，主要係貿易逆差擴大及消費者支出不如預期。美國總通拜登直指經濟萎縮係俄烏戰爭、新冠疫情與通膨亞化等因素干擾。

為消彌40年來最高通膨，美國財政部長葉倫釋出擬降低對中國報復性關稅舉措；而大陸商務部也善意回應，雙方經貿關係將持續溝通與協調。

道瓊工業指數上漲614.46點或1.85%，以33,916.39點作收。標準普爾500指數勁揚103.54點或2.47%，收4,287.50點。科技股那斯達克指數大漲382.60點或3.06%，收12,871.53點。費城半導體指數揚升161.45點或5.58%，收3,056.36點。

（工商時報 數位編輯）

企業財報助攻 歐股收高

歐洲主要股市周四收高，因法國道達爾能源集團（TotalEnergies）和富豪汽車公司（Volvo Car）等大型企業的財報優於預期，有助投資人拋開對全球經濟成長放緩的煩惱。

倫敦FTSE 100指數上漲83.58點或1.13%，以7509.19點作收。

法蘭克福DAX 30指數勁揚185.90點或1.35%，收在13979.84點。

巴黎CAC 40指數上揚62.88點或0.98%，收6508.14點。

（中央社）