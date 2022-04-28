19檔上市櫃公司治理 連八年列前5％

證交所及櫃買中心28日公布第八屆（110年度）上市櫃公司公司治理評鑑結果，共有46家上市公司及36家上櫃公司進榜前5％，台股護國神山台積電等9家上市公司、以及PA大廠穩懋等10家上櫃公司八連霸，連續八屆全數進榜前5％，公司治理表現優異。

證交所統計，在46家名列前5％的上市公司中，有45家資本額在百億元以上，有28家市值前百大，顯示公司治理優異公司多為大資本額、高市值。證交所公司治理部經理黃玻莉指出，在前5％的上市公司中，計有19家電子業、12家金融保險業、汽車及貿易百貨各2家等。

連八屆入榜前5％的9家上市公司，包括台積電、聯電、東元、裕隆、中華、統一超、台灣大、遠傳及信義等，另創意過去蟬聯七屆，此次掉出連霸之列。

與第七屆比較，第八屆共有14家上市公司新進入前5％，包括光寶科、彰銀、元大金、台中銀、玉山金、裕融、國泰金、遠東銀、研華、日月光投控、合庫金、貿聯-KY、旭隼、南茂等；八屆以來首度進入前5％，則有台中銀、遠東銀、日月光投控、南茂等4家。

上櫃公司方面，櫃買中心指出，連續八屆排名前5％公司有：穩懋、太醫、新鼎、世界、中光電、中美晶、龍巖、元大期貨、頎邦、崑鼎投控等10家。第八屆前5％新進榜公司有安心、中天、杏一、合一、榮剛、精測、台康生技、M31、東生華等9家。第八屆首次進到排名前5％公司有：中天、合一、榮剛、精測、台康生技、M31等6家。至於第七屆排名前5％、第八屆掉出前5％公司有：漢來美食、兆利、盈正、立凱-KY、福邦證、科懋、醫揚、光隆等8家。

第八屆公司治理評鑑共913家上市公司及726家上櫃公司受評，為獎勵上市櫃組排名前5％（各46家及36家）以及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5％的公司(各11家及3家），證交所與櫃買中心將擇期予以表揚。

為利於外界了解受評公司在其所屬產業表現，並依循「公司治理3.0─永續發展藍圖（2021～2023）」，另將「金融保險類（43家）」、「市值100億元以上電子類（248家）」、「市值100億元以上非金融電子類（246家）」及「市值50億元以上至100億元類別（277家）」等四大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中之表現。