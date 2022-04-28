台積電止穩沒？ 外資築三道防線

台積電股價自年初高點來重挫逾二成、市值陷入大衰退，28日盤中一度探低523元，來到近一年低點，究竟何時能承接是市場大哉問。依據外資財務模型分析，就算以最保守情境估算，台積電下檔空間不到一成，2021年5月低點、500元大關、外資保守情境價位共築三道防線，先求止穩、再盼反彈。

外資研究機構日前輪番下修台積電股價預期，目標價多調整至700～800元區間，當時不止一次強調，目前牽動台積電本益比下修的原因，主要來自通膨、總體經濟不確定性、消費性電子產品終端需求放緩等外部風險，而不是台積電基本面出現負面變化。里昂證券台灣區研究部主陳鈞寧更直言，相較於成熟製程出現供過於求風險，先進製程受惠龐大高效能運算（HPC）商機，台積電絕對是晶圓代工領域投資首選。

摩根士丹利證券對台積電續持正面觀點，給予「優於大盤」投資評等與780元股價預期，與外資圈主流目標價相近，然值得注意的是，根據摩根士丹利證券對台積電所做情境分析，在最悲觀情境中，假設滿足以下條件：全球半導體2022～2023年營收成長遜於預期、成熟製程市占衰退導致營收減少、英特爾訂單貢獻少於預期、或是英特爾與三星在先進製程技術有所突破、英特爾證明自身晶圓代工業務有能力與台積電競爭訂單、晶圓代工客戶因成本考量對2奈米製程需求不如預期等，則估算台積電股價最慘可能會跌至480元。

外資圈人士也提出，機構法人資金主要擔憂美國聯準會加速升息與縮表、總體經濟變數、戰爭干擾，使得台積電基本面現在對股價影響性降低，取而代之的是市場先觀察籌碼動向與股價走勢，緊盯三道防守關卡支撐力度，且對照外資賦予最悲觀情境的480元股價分析，下檔空間不到一成，留意台積電投資價值是否逐漸浮現。

蘋果財報登場 14檔先紅了

美股財報周大咖持續上秀，蘋果將於29日公布上季財報，雖大陸封城、需求降溫仍是隱憂，惟市場仍看好，其在iPhone 13系列熱銷帶動下，營收獲利將雙增。蘋概股28日燃起希望，由台積電領軍「動起來」，聚積亮燈漲停，群創、譜瑞-KY、聯詠勁揚逾半根停板，供應鏈打上「蘋果光」。

法人指出，市場關注蘋果iPhone 14、M2晶片「兩大新亮點」，加上5G手機下半年至明年需求有望爆發，投資人可留意蘋概股龍頭台積電及ABF三雄。

蘋果將於28日美股盤後（台灣時間29日清晨）公布首季財報，儘管市場消費性電子產品需求銳減利空頻傳，惟美分析師仍看好其有望在iPhone 13系列熱銷帶動下營收獲利表現不俗。

美股科技股近期表現持續低迷，惟股價跌深的台股蘋概大軍似已按捺不住，於財報公布前夕「搶先衝」，由龍頭台積電反彈0.95％帶動，聚積亮燈漲停，群創、譜瑞-KY、聯詠也漲逾5％；友達、致伸、大立光、瑞昱、金像電、聯發科、頎邦、富采、鴻海則上漲1～5％。

面板雙虎群創、友達一雪前恥，獲法人敲進2.13萬、1.06萬張，名列法人單日買超第二、三名；聯詠、致伸、金像電、鴻海等也獲法人逾千張買盤加持。

第一金投顧董事長陳奕光指出，蘋果仍有可望於下半年亮相的iPhone 14新機、傳將搭載於新款Macbook、iPad Pro之M2晶片「兩大亮點」可期。此外，Mini LED上下游也是亮點之一，蘋果本月已推出新一代搭配Mini LED顯示器之12.9吋iPad Pro，更傳出6月開發者大會（WWDC）將再推出Mac Pro，受惠台廠含富采、惠特、久元、台表科、臻鼎-KY、健鼎、譜瑞-KY、聯詠、聚積等、瑞儀及GIS-KY等。