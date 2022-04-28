聯電、聯發科反攻 半導體衝鋒

聯電、聯發科在法說會中釋出強勁營運展望，消費性電子產品衰退雜音退散，28日吸引低接買盤湧入，聯電股價大漲逾9％，聯發科亦上漲2.48％，帶動力積電等16檔半導體個股價量齊揚，吹起反彈號角。

聯發科、聯電以及聯電集團股包括聯詠、智原等，領漲電子類股，使得電子占大盤成交比重重回五成以上，逼近六成，聯電並爆出大量，成交量23.6萬餘張，股期也爆出3.1萬口大量，皆居單日第一大，期現貨交投熱絡。

28日隨美股早盤反彈，在美掛牌的ADR也全面大漲，其中聯電、日月光ADR早盤一度大漲逾4.5％，台積電則是上漲2.5％。法人看好有業績成長實績的半導體股將續扮台股反彈領頭羊。

國泰證期分析，聯發科第一季單季稅後淨利達334.13億元，每股盈餘21.02元，除了一口氣賺進超過兩個股本，改寫新高水準之外，更連續七個季度創下新高。

雖然全球智慧手機將下修至與2021年持平，但由於該公司在5G、4G手機晶片市占有望維持，甚至可望再成長，法人看好全年營收將維持成長兩成目標不變。

在聯電部分，大型本土投顧分析，聯電工控、伺服器等應用仍具成長動能，抵銷中國大陸封城對消費性產品需求的影響，晶圓出貨及價格均上揚，展望優於預期。

此外，聯電將於新加坡P3建置約3萬片28／22奈米新產能，預計2024年量產，資本支出因此上調至36億美元，而P6的3萬片28奈米產能則維持2Q23量產的規劃，P3／P6產能均已簽訂長約，產能利用率及價格均有保障。

統一投顧董事長黎方國指出，聯電及聯發科基本面正向，第二季展望也不錯，營利率居於高檔，且疫情對半導體產業影響不大，產業展望相對樂觀，現金殖利率分別有6％及近9％，也提供下檔保護。

不過，台股問題不在於基本面，而是信心問題，俄烏戰爭持續升級，中國及台灣疫情也向上攀升，總體面則有美國聯準會（Fed）升息及通膨因素的干擾，整體而言，半導體產業成長歸成長，仍須留意籌碼面問題。尤其，台積電、聯發科及聯電是外資三大提款機，在操作上，宜留意外資賣壓的消化情形。

大牛甦醒 台股上演反彈秀

台股波段急跌逾700點，28日上演反彈行情，由財報優於預期、股價提前修正的兩大權值股聯電、聯發科扮演多方指標，帶動電子股走升。加權指數大漲116點，收在16,419點，惟外資仍賣超158.52億元。法人認為，資金逐步回歸基本面看待，恐慌情緒出現緩解跡象，有利延續短線反彈趨勢。

萬寶投顧總經理蔡明彰研判，市場波段恐慌落底，即便外資繼續提款，但未對指數造成太大干擾，並逆勢回補聯電5.79萬張，為推升聯電28日股價一度觸及漲停的重要推手，若4月最後一個交易日能夠延續收紅表現，將有助於市場信心進一步回穩，預期跌深電子及強勢傳產會是多方資金布局主軸。

玉山投顧研究部協理湯麒國表示，台股短線跌幅已深，融資水位也有較大幅度減少，受惠官股與投信法人持續向下承接，籌碼面表現相對穩定。電子股在聯電、聯發科法說傳出第二季展望並未如市場悲觀，再加上美科技大廠如Meta、高通等獲利優於預期，帶動台股反彈向上。

整體來看，先前因美國科技股下跌影響，不少電子股股價已先下跌一大段，評價已在相對低檔區，只要財報公布第一季獲利佳且對第二季展望持續看好，短期股價都將有上漲空間，壓力會出現在前波密集套牢區。再從外資動向觀察，不僅是連五個交易日減碼規模達百億以上，期間賣超1,147.8億元，且累計4月以來賣超達2,660.4億元，已超越3月紀錄，延續今年賣超金額逐月墊高的步調。

湯麒國分析，由於技術面來看，目前年線仍是下彎，均線呈現空頭排列，股價上漲先以反彈視之，最好情況需要來回整理，以時間換取空間，等月均線走平且站回月線，股價才具較長波段的上漲行情。

聯詠配息51.5元新高 殖利率13.46％

驅動IC大廠聯詠股利政策出爐，預計每股將配發51.5元現金股利，配發現金創下新高，且以市價計，現金殖利率高達13.46％。此外，聯詠公告第一季財報，單季稅後淨利達111.35億元，賺近兩個股本，寫下單季歷史次高，繳出淡季不淡的成績單。

聯詠28日公告股利政策，預計每股將會配發51.5元的現金股利，配發率達到80.63％，由於維持過往約八成左右的配發率，因此本次每股配發現金股利相當驚人。

若以28日聯詠收盤價382.5元計算，現金殖利率將達到13.46％，表現名列電子股的前段班。聯詠預計將於6月8日舉行年度股東常會，屆時將會針對2021年營運報告及現金股利分派案等議案進行討論。

聯詠同步公告2022年第一季財報，單季合併營收為365.12億元、年成長38.5％，改寫歷史同期新高，毛利率達50.7％、年增7.1個百分點，稅後淨利111.35億元、年增89.5％，創下單季歷史次高，每股淨利18.30元。

聯詠第一季營運，繳出淡季不淡的成績單。不過，法人對於後續營運展望，抱持相對保守態度。法人指出，由於中低階智慧手機需求減弱，已經率先影響整合觸控暨驅動IC（TDDI）市場需求，使TDDI產品單價第二季下跌幅度約落在10％左右水準。