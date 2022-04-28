面板雙虎獲外資敲 這金融股卻遭棄4.2萬張

台股今（28）日開在16350.72點，終場收在16419.38點，上漲116.03點，成交量2558.83億元，櫃買指數上漲1.38點或0.72%，收在193.45點，小台散戶多單量48379，空單量36954，多空比+17.99%，今天電子族群回神，包含IC設計聯發科（2454）上漲2.48%、鏡頭大廠大立光（3008）上漲3.36%、矽晶圓環球晶（6488）上漲3.61%，而晶圓代工的世界（5347）拉逾半根漲停，聯電（2303）更是盤中觸及亮燈漲停最後飆漲9.23個百分點。

外資今日賣超158.52億、投信買超6.85億、自營商賣超4.67億，三大法人合計賣超156.3億元，法人成交比重41.43%，外資近20日累計賣超擴大至2415.49億元，法人買賣超概況如下：

外資買超前10名

聯電（2303）57,963張

友達（2409）21,707張

群創（3481）19,547張

中華電（2412）4,621張

全新（2455）3,633張

力積電（6770）3,569張

台聚（1304）3,542張

亞聚（1308）3,429張

國喬（1312）3,416張

台肥（1722）3,410張

外資賣超前10名

新光金（2888）42,569張

金寶（2312）13,475張

華航（2610）13,259張

欣興（3037）12,533張

長榮航（2618）11,080張

仁寶（2324）10,537張

旺宏（2337）9,043張

長榮（2603）8,362張

台積電（2330）7,402張

永豐金（2890）7,183張

投信買超前10名

安集（6477）1,929張

聯電（2303）1,673張

金像電（2368）1,398張

啟碁（6285）1,025張

智易（3596）893張

智原（3035）768張

長榮航（2618）646張

新光金（2888）527張

裕民（2606）491張

上海商銀（5876）445張

投信賣超前10名

友達（2409）12,802張

景碩（3189）2,058張

全新（2455）1,819張

大成鋼（2027）1,347張

中鋼（2002）703張

台光電（2383）441張

同欣電（6271）382張

和潤企業（6592）334張

中鴻（2014）292張

百和（9938）196張

大盤指數自4月20日以來統計至今日收盤，仍摔掉729.5點，不論以融資維持率推斷，或以技術線型來看，股價與季線的乖離已到了極端值，而小台散戶近日來持續看多，多空比+17.99%，是否又超底成功？後續得再看台股拉抬的力道是否能延續，以及指數是否能先站上5日均線。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 柯冠廷 ）