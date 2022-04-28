面板雙虎獲外資敲 這金融股卻遭棄4.2萬張
台股今（28）日開在16350.72點，終場收在16419.38點，上漲116.03點，成交量2558.83億元，櫃買指數上漲1.38點或0.72%，收在193.45點，小台散戶多單量48379，空單量36954，多空比+17.99%，今天電子族群回神，包含IC設計聯發科（2454）上漲2.48%、鏡頭大廠大立光（3008）上漲3.36%、矽晶圓環球晶（6488）上漲3.61%，而晶圓代工的世界（5347）拉逾半根漲停，聯電（2303）更是盤中觸及亮燈漲停最後飆漲9.23個百分點。
外資今日賣超158.52億、投信買超6.85億、自營商賣超4.67億，三大法人合計賣超156.3億元，法人成交比重41.43%，外資近20日累計賣超擴大至2415.49億元，法人買賣超概況如下：
外資買超前10名
聯電（2303）57,963張
友達（2409）21,707張
群創（3481）19,547張
中華電（2412）4,621張
全新（2455）3,633張
力積電（6770）3,569張
台聚（1304）3,542張
亞聚（1308）3,429張
國喬（1312）3,416張
台肥（1722）3,410張
外資賣超前10名
新光金（2888）42,569張
金寶（2312）13,475張
華航（2610）13,259張
欣興（3037）12,533張
長榮航（2618）11,080張
仁寶（2324）10,537張
旺宏（2337）9,043張
長榮（2603）8,362張
台積電（2330）7,402張
永豐金（2890）7,183張
投信買超前10名
安集（6477）1,929張
聯電（2303）1,673張
金像電（2368）1,398張
啟碁（6285）1,025張
智易（3596）893張
智原（3035）768張
長榮航（2618）646張
新光金（2888）527張
裕民（2606）491張
上海商銀（5876）445張
投信賣超前10名
友達（2409）12,802張
景碩（3189）2,058張
全新（2455）1,819張
大成鋼（2027）1,347張
中鋼（2002）703張
台光電（2383）441張
同欣電（6271）382張
和潤企業（6592）334張
中鴻（2014）292張
百和（9938）196張
大盤指數自4月20日以來統計至今日收盤，仍摔掉729.5點，不論以融資維持率推斷，或以技術線型來看，股價與季線的乖離已到了極端值，而小台散戶近日來持續看多，多空比+17.99%，是否又超底成功？後續得再看台股拉抬的力道是否能延續，以及指數是否能先站上5日均線。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
（ 旺得富理財網 柯冠廷 ）