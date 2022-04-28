外資賣超158億 內資挺電子 台股喘口氣

外資賣超158億 3大法人賣超台股156億元

外資等3大法人周四（4/28）合計賣超台股156。3億元。包括外資與陸資持續站在賣方，單日賣超158。48億元；投信法人也持續力挺多方，買超6。85億元；自營商自行買賣部分係賣超1。29億元，避險部分係賣超3。38億元，合計單日賣超4。67億元。

（工商時報 數位編輯）

電子止跌反彈 台股揚升116點站上16400點

台股今天在聯電、聯發科、台積電等電子權值股走揚，帶動電子股止跌反彈下，指數震盪走高以16419.38點作收，上漲116.03點，站上16400點。

台股加權指數今天收在16419.38點，上漲116.03點，漲幅約0.71%，成交值新台幣2558.83億元。

聯電第1季獲利表現亮麗，每股純益1.61元，預期第2季晶圓出貨可望量價齊揚，激勵股價一度強攻漲停48.8元，為電子股強勢指標；終場收在48.5元，上漲4.1元，漲幅達9.23%。

聯發科第1季獲利同樣繳出亮麗成績單，賺進超過2個股本，並看好第2季營收可望續創歷史新高，將達1470億至1570億元，今天股價也有不錯表現，收在828元，上漲20元，漲幅2.48%。

高通（Qualcomm）2022會計年度第2季財報佳，第3季營運預估優於預期，法人看好包括日月光投控、精測、京元電等封測和載板廠可望吃補，股價也紛紛走高。

隨著市場悲觀氣氛趨於緩和，大立光、譜瑞-KY、祥碩等高價股也同步展開反彈，整體電子類股指數上漲逾1%。

傳統產業股今天普遍走揚，水泥、食品、玻璃及造紙類股指數上揚逾1%，電纜類股指數更大漲逾6%，表現強勢；航運及百貨類股表現相對疲弱，類股指數分別下挫1.13%及2.46%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，初步觀察台股已逼近跌勢末段，美國聯邦準備理事會（Fed）5月利率會議結果應是近期市場關注重點。

（中央社）

《盤後解析》量縮彈百點 5月兩類股漲相佳

三大電子權值股台積電(2330)、鴻海(2317)及聯發科(2454)回神，台股震盪收高，終場以16419.38點作收，上漲116.03點，漲幅0.71％，整體量能仍不足，今天成交金額2558.83億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，3月景氣對策信號綜合判斷分數為31分，較上月減少3分，燈號從黃紅燈轉呈綠燈；領先指標續呈下跌，同時指標經回溯修正後呈連續4個月下跌，顯示景氣擴張力道趨緩，受到俄烏戰爭影響，全球經貿成長步調放緩，影響股市及企業信心。

不過，受惠5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求續強，且整體外需動能持續，3月出口保持強勁成長；內需部分，雖國內受新冠疫情影響，惟隨國內疫苗覆蓋率持續提高，加以國內經濟活動如常，批發、零售及餐飲業營業額仍較去年同期擴增。展望未來，俄烏軍事衝突未歇，加劇全球通膨壓力，恐抑制全球經貿成長力道，且供應鏈瓶頸問題未解，新冠疫情仍存，增添未來不確定性，後續發展仍須密切關注。

4月台幣至今貶值幅度超過2.5％，在只剩一個交易日下，台幣貶勢難以反轉，根據歷史經驗來看，統計1995年以來台幣單月貶值超過2.5％的時間共計16次，當月平均指數在台幣貶值下平均下跌幅度4.41％。

不過，次月平均則上漲0.81％，由於4月跌幅跌幅已經來到7.86％，大於平均跌幅，加上過往經驗來看，預期後續台股跌幅有機會收斂，出現反彈，至於反彈族群，根據過往10年5月各類股表現，食品、資訊服務、金融保險、百貨上漲機率超過70％，玻陶、橡膠、塑膠、鋼鐵、油電燃氣等下跌機率高達80％以上，顯示金融、內需股5月表現相對強勢。

（時報資訊 莊丙農）