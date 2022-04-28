4月28日一分鐘強弱勢股
4月28日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅（％）
|
強勢原因
|
泰山（1218）
|
10
|
受惠原物料漲價Q1營收26.51億元，創歷史次高，將進入傳統旺季
|
華新（1605）
|
10
|
印尼鎳生鐵廠轉投資效益發酵，首季獲利翻倍，波段漲幅近七成
|
福壽（1219）
|
9.98
|
擬配發每股1.1元現金股利，創30年來新高，飼料價調漲、Q1看好
|
明基醫（4116）
|
9.95
|
切入快篩試劑、口罩等防疫物資，將配息0.5元，配發率近77％
|
益得（6461）
|
9.94
|
吸入劑適用對抗輕症，國際藥廠上門洽談新冠藥物開發合作
|
杏一（4175）
|
9.91
|
保健品、快篩需求激增，首季營收16.07億元，創歷史同期新高
|
台星科（3265）
|
9.89
|
Q1三率三升、EPS 1.67元，年增3.5倍，股價28日漲停創四年新高
|
惠光（6508）
|
9.87
|
短線跌深、吸引低接買盤搶進，早盤急拉漲停，突破5日、月線
|
聯電（2303）
|
9.23
|
法說會報喜，估Q2毛利率上看45％，突破近22年新高，股價強彈
|
易通展（6241）
|
7.79
|
首季營收達2.55億元，年成長7.07倍，股價換手再攻、創逾九年新高
製表：鄭郁平
4月28日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅（％）
|
弱勢原因
|
三顧（3224）
|
9.98
|
股價波段漲幅近三成，28日漲多開高走低，回測月線支撐
|
寶齡富錦（1760）
|
9.6
|
台股跌深反彈，快篩概念股下殺，5日線下彎支撐轉壓力
|
富邦媒（8454）
|
9.55
|
去年高基期影響Q2增長率放緩，電子、家電產品受大陸停產衝擊
|
台光電（2383）
|
7.3
|
喜迎十年來最旺Q1，股價卻呈開高走低破底走勢，下探半年新低
|
今皓（3011）
|
6.95
|
股價近兩個月飆漲79.63％，外資近期頻站賣方，失守月線
|
金寶（2312）
|
6.89
|
經營權之爭戰場向外延燒，股價苦吞連兩根長黑K棒，回測年線
|
世紀鋼（9958）
|
6.72
|
26日爆量留上影線後，近期量縮震盪、回測月線，法人賣超2,464張
|
昇達科（3491）
|
6.45
|
首季獲利年增近六成，惟子公司受大陸封城影響、法人賣超805張
|
寶碩（5210）
|
6.23
|
股價20日創30.5元歷史新高，28日量縮回檔、季線提供強勁支撐
|
全新（2455）
|
5.87
|
大陸智慧手機需求衰退、客戶庫存消化，上半年營運動能不足
製表：鄭郁平
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!