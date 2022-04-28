4月28日一分鐘強弱勢股

4月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

泰山（1218）

10

受惠原物料漲價Q1營收26.51億元，創歷史次高，將進入傳統旺季

華新（1605）

10

印尼鎳生鐵廠轉投資效益發酵，首季獲利翻倍，波段漲幅近七成

福壽（1219）

9.98

擬配發每股1.1元現金股利，創30年來新高，飼料價調漲、Q1看好

明基醫（4116）

9.95

切入快篩試劑、口罩等防疫物資，將配息0.5元，配發率近77％

益得（6461）

9.94

吸入劑適用對抗輕症，國際藥廠上門洽談新冠藥物開發合作

杏一（4175）

9.91

保健品、快篩需求激增，首季營收16.07億元，創歷史同期新高

台星科（3265）

9.89

Q1三率三升、EPS 1.67元，年增3.5倍，股價28日漲停創四年新高

惠光（6508）

9.87

短線跌深、吸引低接買盤搶進，早盤急拉漲停，突破5日、月線

聯電（2303）

9.23

法說會報喜，估Q2毛利率上看45％，突破近22年新高，股價強彈

易通展（6241）

7.79

首季營收達2.55億元，年成長7.07倍，股價換手再攻、創逾九年新高

製表：鄭郁平

4月28日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

三顧（3224）

9.98

股價波段漲幅近三成，28日漲多開高走低，回測月線支撐

寶齡富錦（1760）

9.6

台股跌深反彈，快篩概念股下殺，5日線下彎支撐轉壓力

富邦媒（8454）

9.55

去年高基期影響Q2增長率放緩，電子、家電產品受大陸停產衝擊

台光電（2383）

7.3

喜迎十年來最旺Q1，股價卻呈開高走低破底走勢，下探半年新低

今皓（3011）

6.95

股價近兩個月飆漲79.63％，外資近期頻站賣方，失守月線

金寶（2312）

6.89

經營權之爭戰場向外延燒，股價苦吞連兩根長黑K棒，回測年線

世紀鋼（9958）

6.72

26日爆量留上影線後，近期量縮震盪、回測月線，法人賣超2,464張

昇達科（3491）

6.45

首季獲利年增近六成，惟子公司受大陸封城影響、法人賣超805張

寶碩（5210）

6.23

股價20日創30.5元歷史新高，28日量縮回檔、季線提供強勁支撐

全新（2455）

5.87

大陸智慧手機需求衰退、客戶庫存消化，上半年營運動能不足

製表：鄭郁平

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 鄭郁平