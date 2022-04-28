聯電強攻 台積拉尾 22檔飆股紅吱吱

台股今在大型龍頭股帶動下，晶圓雙雄聯電表現強勁 、台積電拉尾盤，友達、群創股價也相對不俗，最後大盤漲逾百點。

台股今（28日）加權股價指數收盤報16,419.38點，漲116.03點，漲幅0.71％，成交量為2,558.83億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計泰山（1218）、華新（1605）、其祥-KY（1258）、迎輝（3523）等22檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、光電類股波動最大，分別上漲6.11％、2.26％，百貨類股跌幅明顯，下跌2.46％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7％的有10檔，前7名皆觸及漲停，依序為泰山（1218）、隴華（2424）、華新（1605）、福壽（1219）、台榮（1220）、興泰（1235）、大將（1453）、聯電（2303）、天瀚（6225）、立積（4968）。

上市股今跌幅超過5％的有9檔，依序為寶齡（1760）、富邦媒（8454）、台光電（2383）、今皓（3011）、金寶（2312）、世紀鋼（9958）、全新（2455）、上緯投控（3708）、欣興（3037）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、華新（1605）、群創（3481）、長榮航（2618）、友達（2409）、新光金（2888）、東鹼（1708）、華航（2610）、長榮（2603）、元晶（6443）。

上櫃有16檔9％以上漲幅，漲幅前15名觸及漲停，依序為迎輝（3523）、其祥-KY（1258）、明基醫（4116）、益得（6461）、松崗（6240）、立康（6242）、茂生農經（1240）、杏一（4175）、台星科（3265）、惠光（6508）、百徽（6259）、醫揚（6569）、聚積（3527）、上揚（6222）、連展投控（3710）、倍力-新（6874）。

今日上櫃有9檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有三顧（3224），1檔觸及跌停，其餘為勝昱（4304）、聿新科（4161）、昇達科（3491）、寶碩（5210）、寶雅（5904）、綠電（8440）、杏國（4192）、天良（4127）。

上櫃成交量前10名個股依序為優盛（4121）、瑞基（4171）、神準（3558）、榮剛（5009）、創惟（6104）、元太（8069）、益得（6461）、綠電（8440）、台星科（3265）、漢磊（3707）。

延伸閱讀

4／28上、市櫃企業新聞 重點摘要

4／28 盤中熱門焦點股 重點摘要

風向變了！王牌分析師4指標按讚聯電

4檔搶短股可續抱 牢記2原則不怕慘卡套房

拿父母600萬衝股市 4個月慘賠200萬曝