拿父母600萬衝股市 4個月慘賠200萬曝

玩股出事了！拿父母600萬衝股市慘賠200萬 他崩潰：不敢回家

許多人趁著疫情期間靠著股票大賺一筆，這也吸引更多的人拿著大把鈔票進入股海，不過今年台股卻受到全球金融的影響，成績及表現都不如去年，也因此讓股海中都大家都苦不堪言，而近日就有一名網友分享自己將父母給的600萬全數投入股市，不過僅僅四個月卻慘賠200萬的事蹟，這讓他壓力大到不行，表示已經一個月不敢回家。

PTT上一名網友分享近日因為玩股票輸光父母給的600萬，他表示由於看到許多人去年在股市中賺了大把鈔票，因此起心動念向爸爸要了200萬玩股，加上媽媽過去帳號中的400萬，原PO將加起來一共600萬的金額作為自己的玩股基底，起初在買賣時原PO並未有太大的損益，且他也有觀看許多投顧節目來精進自己，不過他卻在近期發現自己已經賠了超過200萬的金額。

原PO崩潰表示沒有想到玩股風險那麼大，原以為有600萬的基底應該不會有太大的損失，沒想到才幾個月的時間就已經賠了200萬，原PO也因此壓力大到體重狂掉5公斤，更是已經有一個月不敢回家，怕被父母罵到臭頭。

貼文一出，許多網友表示原PO父母既然能拿出600萬給他，那麼就一定有能力能夠處理原PO股市上的損失，大家紛紛認為原PO的家中財富雄厚，根本無須擔心這200萬的損失，不少網友認為原PO是假哭真炫耀，也調侃他兩個月能瘦5公斤真好；投資風險大，建議大家在初次踏入股海時要多加注意，以免損益超出自己能負擔的範圍。

（中時新聞網 觸mii）