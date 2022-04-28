4檔搶短股可續抱 牢記2原則不怕慘卡套房

台股大盤近期呈現空頭走勢，有「K線之神」稱號的財經講師朱家泓表示，在這種時候操作股票要抱持三種態度，且手上若有「盤頭股」最好先賣掉，但如果持有的是「搶短股」，只要謹守兩個原則，還是能夠做多。

朱家泓於東森財經新聞台《理財達人秀》指出，空頭趨勢下投資人千萬不要去追反彈，因為很可能追了兩天股價又跌落；再來，要多看少操作；最後，盡量把投入市場的金額控制在整體資金三成以下。

另外，要是握有康普（4739）、台半（5425）、金像電（2368）、車王電（1533）這類盤頭股，朱家泓覺得現在這種時機可以先走一趟逃命。

他解釋，盤頭股指的是股價還在高檔，但已形成頭部之標的，它們有三種特徵，分別是：線型成頭頭低、兩個頭爆大量但已經不漲了；跌破月線、月線下彎；跌破前低，空頭剛開始確認。

不過，持股要是仍為多頭趨勢、均線多排，股價也在均線之上，例如中興電（1513）、上緯投控（3708）、啟碁（6285）、華新（1605），朱家泓認為就可以繼續抱著，但他提醒，由於大盤不好，所以只能做短線。

「做短線要做到兩件事。」朱家泓說明，第一，股價跌破進場K線最低點一定得停損，以免碰到大盤續殺或者補跌；第二，跌破5日均線就要賣出停利，「只要守到這兩個原則，現在去做多股票也沒問題，不至於被套牢。」

※免責聲明：本文並非任何投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 程子威）

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