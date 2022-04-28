4/28盤中熱門焦點股

今（4/28）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）譜瑞Q1EPS大賺20.91元 市場按讚

高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）首季財報出爐，稅後淨利達16.57億元，再度改寫單季新高，並大賺超過兩個股本。消息激勵該股周四（4/28）開高之後欲小不易，迄上午9：11的市價重返1,400元之上，暫報1,410元，大漲5.24%，表現不錯。

譜瑞-KY對於第二季營運展望，執行長趙捷表示，短期內雖有不利因素影響，但由於高速傳輸晶片市占率持續看增，因此預期第二季合併營收仍可望季成長1～10％，且維持對下半年PC市場可望迎來旺季的展望不變。

譜瑞-KY於27日召開法說會，首季合併營收為58.98億元、季成長9.1％，相較2021年成長35.8％，毛利率達47.8％、季減0.6個百分點，稅後淨利16.57億元、季增13.2％，與2021年同期相比大幅成長60.3％，每股淨利20.91元。其中，合併營收及獲利皆改寫單季新高。

對於後續營運展望，譜瑞-KY預期，第二季合併營收將估季成長1～10％、達1.935億至2.125億美元，代表單季合併營收有機會再寫新高，毛利率維持一貫預估值，預期將達到44.5～48.5％。

趙捷指出，近期雖然出現中國封城、全球通膨及俄烏戰爭等利空因素，不過譜瑞-KY有信心持續透過高速傳輸晶片市占率提升，帶動公司營運持續向上成長。

雖然市場傳出的不利因素已經影響到筆電市場，眾多研調機構更相繼釋出今年筆電市場將逐步放緩的報告。不過，趙捷依舊對於下半年PC市場抱持樂觀展望，第三季及第四季將會迎來旺季需求。法人指出，譜瑞-KY主要是進攻高階及商用市場，因此較不受消費景氣循環影響，成為譜瑞-KY在2022年可望持續大啖PC市場的主要原因。

市場先前傳出，聯發科有意跨入USB Hub控制IC市場，趙捷不評論個別公司狀況，不過譜瑞-KY透過先前併入的睿思科技（Fresco Technology）快速進入USB控制IC市場，並且在USB 4 Hub控制IC市場耕耘已久，加上睿思科技在USB市場具有技術領先的地位，因此看好譜瑞-KY在相關市場可望搶下商機。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（2）新冠檢測產品出貨暢旺 瑞基展笑顏

瑞基（4171）搭上防疫列車，第一季營收2.36億元、年增1.35％，法人評估，單季EPS有機會挑戰2元以上，由於國內新冠疫情升溫，市場需求核酸檢測擴大，使公司營運前景持續看俏。周四股價開高走高，迄上午9：18的市價暫報181.5元，上漲3.43%，表現不錯。

據指出，台灣疫情逐漸升溫，瑞基積極備貨以因應需求，預期有助後市業績走揚，股價連漲，短期已從92元附近大漲至今中最高價一度觸183.5元，漲逾99%，波段漲幅相當可觀。

去年受惠Delta變種病毒席捲多國，新冠病毒檢測產品出貨暢旺，除台灣外，也切入歐洲、中東及東南亞國家，帶動去年營收跨過10億元大關創新高，瑞基歸屬母公司稅後淨利3.77億元，EPS為9.01元，擬配息5元、配股1元。(工商時報 杜蕙蓉；工商時報 數位編輯)

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：Q1大賺、毛利率衝破40％，昨夜ADR強彈3.2%，盤初股價開高走高逾7%，收復5日線。

2.福壽(1219)：擬超額配息1.1元，創30年來新高，股價強攻漲停。

3.興泰(1235)：糧食危機催化飼料行情，跳空漲停創逾十年新天價。

4.惠光(6508)：股價跌多，吸引低接買盤搶進，早盤急拉鎖漲停，重返50元及月線。

5.東鹼(1708)：農糧概念股買盤歸隊，晨盤放量衝高8%，重登月線。

6.杏一(4175)：本土疫情暴衝，保健品和快篩需求大增，帶旺社區型門市銷售，激勵連兩日亮燈漲停，往百元大關邁進。

7.明基醫(4116)：醫材需求高燒，推升連拉兩根漲停，站上3年高點。

8.茂生農經(1240)：食品股「抗通膨」題材再起，晨盤快攻鎖漲停，站回60元及月線。

9.台嘉碩(3221)：嘉碩生醫躋身最熱門快篩概念股，帶動母公司「母以子貴」，早盤急拉強彈7%，攻克半年線。

10.台積電(2330)：昨外資擴大賣超27821張，加上昨夜ADR續跌2.71%，今日欲振乏力，盤初開高又壓回平盤處整理。

11.晉椿(2064)：今起恢復原融資比率及原融券保證金成數，昨獲外資買超103張，盤初股價漲近1%，叩關5日線。

12.世界(5347)：昨下探96.1元波段新低，今早承接買盤湧現，股價彈升逾5.5%，重回百元關、5日線。

13.台航(2617)：BDI指數連6漲，來到近1個月以來高點，股價開高漲近3.5%。

14.萬海(2615)：獲利能力強健，中華信評調升評等；股價開高漲逾1%。

15.聯發科(2454)：Q1每股淨利21元，連七季新高，第二季營收成長上看10%，並看好全年營收將維持挑戰兩成不變，股價漲逾2.5%。

16.譜瑞-KY(4966)：Q1大賺逾兩個股本，預期第二季營收可望季成長1～10%，且維持對下半年PC市場可望迎來旺季的展望不變，股價漲近5%。

17.台星科(3265)：第一季獲利寫同期新高，EPS達1.67元，股價逆勢再創波段新高，突破40元。

18.精成科(6191)：首季每股稅後純益1.43元，早盤勁揚逾4%。

19.飛宏(2457)：Q1營收創7年新高，外資27日買超1348張，早盤走揚一度逼近40元。

20.帆宣(6196)：首季EPS 1.89元創同期新高，股價破底吸引買盤撿便宜，今早一度站上5日線。

21.精星(8183)：受惠華新飆漲逾4%，集團股同賀，早盤漲幅達3%。

22.華新(1605)：線纜本業看俏且跨足新能源，外資昨回補8千餘張，早盤一度彈漲逾4%、摸到5日線。

23.日友(8341)：山西廠5月起加入營運，全年獲利添新動能，早盤漲逾5.5%，創波段新高。

24.中興電(1513)：搭上國際趨勢「碳中和」，買盤先行卡位，今早帶量上攻、站穩盤上。

25.富邦金(2881)：去年每股賺12.49元，今年股利上看5.5元，惟今早大盤疲弱，利多不漲。

26.亞德客-KY(1590)：Q1寫同期三高，EPS達8.39元、創單季第四高，惟早盤開高壓回，企圖收復5日線。

27.富邦媒(8454)：首季業績報喜，但外資連日賣超，盤初股價續跌逾6.5%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）超額配息+Q1看好 福壽狂飆

福壽(1219)超額配息、首季業績看好，今日股價開高後一路狂飆，漲幅超過8%，成為食品股的領頭羊。

福壽去年營收147.78億元，年增兩成，但受原物料成本高漲拖累，稅後純益3.22億元，較前年衰退47.6％，每股純益1元，董事會決議每股超額配息1.1元，創近30年新高。

國際黃小玉價格不斷飆漲，福壽飼料產品順勢調漲，帶動營收衝高，因首季還有些低價庫存，獲利也表現出色，福壽3月單月每股純益0.29元，比去年第4季整季EPS0.21元來的更好。

面對飆升的黃小玉價格，市場對飼料價格調漲早就有共識，對5月即將到來的高價原物料，福壽對於產品轉嫁並不擔心，並指出，目前為止油品尚未調漲價格，公司還在支撐希望讓消費者荷包不要失血太多，未來則看看市場的共識，再進行考慮。

福壽在有機肥領域已深耕多年，俄烏戰事開打後，肥料價格也飆升，對福壽的有機肥銷售來說也有正面的助益。（時報資訊 郭鴻慧）