4/28上、市櫃企業新聞快報

今（4/28）日上、市櫃企業新聞快報：

1.陶瓷基板廠九豪（6127）28日公告，持股100％之昆山廠獲當地主管機關審核通過，自4月28日起可閉環逐步恢復生產。

2.富邦媒(8454)第1季稅後盈餘為8.26億元，年增5.77%，每股盈餘為4.53元；富邦媒總經理谷元宏表示，以momo在市場基礎，雖然有季節性等小因素干擾影響業績起伏，我們還是很有信心拿到市場份額，看好momo短期、中期及長期成長。

3.CIS廠亞泰(4974)第1季稅後盈餘為1.25億元，年增34.85%，為108年第3季以來新高，每股盈餘為1.73元；受到疫情、船運及電子料供應鏈緊張影響，亞泰影像審慎看待第2季營運，大陸深圳及緬甸兩個廠區新產能已經到位，年產能可望達3800萬套。

4.富邦金(2881)旗下富邦人壽（4/27）以總價新臺幣26.48億元購入新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段1地號丁種建築倉儲用地，土地面積約19,912坪。目前已取得潛在承租人之承租意向書，未來將興建2棟合計約8萬餘坪倉儲物流廠出租，以取得長期穩定租金收益，預估投資報酬率可達4%以上。

5.晶圓代工廠聯電(2303)公告，決議斥資人民幣48.58億元（約新台幣214.97億元），向廈門金圓產業發展公司、福建省電子信息有限合夥取得持有的合資子公司廈門聯芯股權，將廈門聯芯納為100％全資子公司，預計將分3年分批完成交易。

6.環保暨高階基材廠台光電(2383)第1季稅後盈餘為13.26億元，年增37.44%，每股盈餘為3.98元，均創下近10年同期新高，上海及昆山地區逐步解封復工，如果5月能全面復工，台光電預估，第2季可望略優於第1季。

7.誠美材(4960)表示，雖然面板景氣保守看待，但公司第二季訂單能見度沒問題，甚至有望優於上一季。對於面板景氣保守是否影響偏光片價格，誠美材認為，偏光片的價格敏感度沒有面板來的高，影響相對有限。

8.宏達電(2498)旗下內容品牌VIVE ORIGINALS與國際現代舞大師許芳宜即將推出首部VR互動舞作「忘形」，未來「忘形」也將置入VIVE ORIGINALS的元宇宙音樂平台 BEATDAY，提供手機、平板、電腦多平台形式展演，讓觀眾享受全方位的沉浸式娛樂體驗。

宏達電表示，「忘形」是全球首部結合容積攝影技術的多人連線VR 舞作，以許芳宜的生命故事為主軸，展現她自紐約展開職業舞者生涯、中途因追求藝術產生心理矛盾，最後重拾自信與初衷的生命歷程。

9.耀登(3138)旗下子公司耀睿的OTIC(Open Testingand Integration Centre)實驗室暨與中華電(2412)組成5G國家隊之後，再度引進中華電核網，建立第三方真實電信核心網路入網測試場域方案，助攻台灣的O-RAN（國際開放網路架構組織）產業生態系。

10.國泰建設公布今年第1季國泰房地產指數表示，全台首季成交價格上升，但成交量呈現兩極發展，桃竹以北仍處相對低檔，中南部則已超過前次波段新高。