風向變了！王牌分析師4指標按讚聯電

晶圓代工二哥聯電Q2展望樂觀，第2季毛利率上看45%，拚創近22年來新高，除激勵在美ADR大漲3%慶賀，連知名半導體分析師陸行之也按讚，肯定聯電團隊脫胎換骨，或有機會在產業下行周期中，改善資本支出、折舊費用、產能擴充與晶圓代工價格等4大指標。

觀察晶圓雙雄ADR最新交易日表現，相較台積電因市值跌出全球前10名，下跌2.51美元或2.71%，收90.26美元，換算台股價格為530.66元；聯電ADR則因法說報喜，上漲0.24美元或3.20%，收7.74美元，換算台股價格為45.51元，走勢兩樣情。

由於聯電今年來股價跌跌不休，一路從6字頭跌到27日僅剩44元，長期失守50元大關，但隨27日法說展望驚艷市場，市場看好新產能加入、價格續漲，預估本季營收季增7%~9%，有機會續創新高，有望上演展開慶祝行情。

陸行之分享近期半導體法說的觀察心得，認為德儀因疫情封控爆雷，但聯電、聯發科、意法展望都高於預期，尤其聯電營收年增、毛利率大幅改善的程度，跟老大（台積電）不相上下。

他更指，市場原擔心明年產業下行周期重演，但時空背景不同，聯電團隊換血改革，高層精密分工，如總經理王石注重策略，另一位總經理簡山傑專攻製造。

陸行之認為，若能順利脫胎換骨，專精成熟製程，讓資本支出、折舊費用、產能擴充與晶圓代工價格等4大面向獲得改善，有助大幅提升公司價值，還給股價一個清白。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）