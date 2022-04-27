台股墜崖 融資追繳令上膛

美國加快升息，老「鷹」高空盤旋，台股日K連五黑，五天跌929點，墜崖式重挫，因殺盤來得又急又猛，整戶維持率約152％，融資追繳令箭在弦上。近期融資餘額快速下滑，27日再銳減45.63億元，呈現連三降、減肥逾120億元。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申5月將討論升息2碼，市場預期5、6、7月都可能升息2碼，美國公債殖利率攀升，壓抑科技股表現，再加上俄國對波蘭停止供應天然氣，俄烏對峙情緒已經擴大至鄰國，美股未有止跌跡象，台股也跟著崩盤，日K連五黑，櫃買指數的跌勢更快，幾乎呈現90度角度崩盤。

上市融資餘額掉到150％以下，上市融資餘額27日掉至2,528億元，是去年10月27日來新低，而融資連三降達120.63億元，也是近期罕見，融資浮額大幅清洗，市場預期若28日一早融資斷頭浮額清場，台股有望落底回穩。

市場恐慌情緒蔓延至個股，個股融資維持率也拉警報。據統計，台股上市櫃公司融資維持率低於131％以下有75檔，包括有去年炒熱的元宇宙概念股威盛，股價從高檔103.5元已腰斬，被動元件的華新科、凱美融資維持率126.49％、111.7％，去年曾經為黑馬股的矽智財（IP）及記憶體廠愛普*，目前融資維持率僅有110.86％。

融資維持率低到高有康控-KY、神州-DR、岱宇、立德、愛普*、凱美、安普新、佳凌、聯德控股-KY、如興、興能高、羅麗芬-KY、揚明光、科嘉-KY、秋雨、威鋒電子、勝德、大量、艾姆勒、淳安等。