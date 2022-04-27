五大跡象透露 台股「這時間」回穩反彈

受美國鷹派升息、俄烏戰火未歇、美財報展望保守等因素干擾，美股26日四大指數崩跌，台股再受拖累，27日恐慌性殺盤一度重挫425點，隨後靠著陸港股止穩、第一季財報優於預期的欣興、智原、國巨等領頭翻紅上漲，台股終場跌點收斂，但仍跌341點。分析師認為，但基於投信及八大公股行庫持續護盤等利多，5月將止穩反彈。

美國聯準會（Fed）升息速度加快及通膨隱憂，美股跌勢不止，費城半導體指數26日更大跌4.38％，那斯達克跌3.95％，跌勢令人心驚。台股27日開盤無意外，外資再度提款211億元，連4賣超，累計今年已賣超7,091億元，台股終場大跌341點，跌幅2.05％，收在16,303點，成交值3,067億元。本周3個交易日大跌721點，跌幅4.24％。

統一期貨投顧部專業協理廖恩平認為，台股去年8月及10月有兩個低點16,248點及16,162點，創低後均拉了下影線，27日也上演同樣的戲碼，最低為16,219點，這三個關鍵的位置為大頸線，必須防守住；若不幸失守，下方的跌勢很可觀，將往2年線15,600點測試；但廖恩平認為，今年經濟正面，不會出現衰退，台股走大空頭的機率相當低，因此預料大頸線將能守住，屆時5月將會展開一波幅度不小、約1,000點的反彈。

康和證券投資總監廖繼弘認為，台股27日嗅到恐慌氣氛，IC設計等投信認養股遭砍殺，所幸由欣興、國巨等第一季財報優於預期的電子股扮演領頭羊，股價翻紅，欣興更一度漲停，同時陸股、港股破底翻，台股27日並未收最低。

廖繼弘表示，上市電子指數已跌到2年線，局勢尚未轉好，若周KD陷入低檔鈍化，台股恐再往下測試，因此台積電不能再破底。

第一金投顧董事長陳奕光認為，觀察五大跡象台股5月將反彈。一、陸港股遭逢利空不跌，27日上證指數反彈2.49％。二、台積電及台灣50 ETF出現第三道竭盡跳空缺口，市場已過度恐慌，技術面即將修正乖離反彈。三、美國十年期公債殖利率已從高檔回跌，電子股壓力趨緩。四、投信及八大公股行庫持續護盤，27日分別買超12.38億元及77億元。五、第一季財報優於預期的欣興、國巨等率先反彈，台股有望上演跌過頭後的基本面行情。