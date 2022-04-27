4月27日一分鐘強弱勢股

4月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

益得(6461)

10

搶攻CDMO商機，產能利用率將提升，營運展望樂觀

ABC-KY(6598)

10

大盤重挫，生技股成資金避風港，以需求激增檢測股為尤

明基醫(4116)

9.96

Q1獲利8,766萬元，每股賺1.97元；股價收復各短均線

杏一(4175)

9.9

快篩試劑需求暴增，連鎖通路藥局股加入生技族群輪漲格局

台星科(3265)

9.89

Q1三率三升，EPS 1.67元；訂單得宜，推升營運成長動能

優盛(4121)

9.89

本土疫情愈演愈烈，多方加碼生技股，主力商品血氧機受矚

中鋼構(2013)

9.86

離岸風電「國產化」帶來綠能商機，開盤噴量股價急拉漲停

寶齡富錦(1760)

9.82

快篩試劑急單持續湧入，訂單排至5月中，下月營收戰新高

神準(3558)

9.8

自結2~3月獲利1.48億元，每股賺3.01元；成交量倍增

瑞基(4171)

9.72

疫情燒不停，單日確診人數續創新高，核酸檢測需求大增

製表：方歆婷

4月27日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

今皓(3011)

9.94

子公司昆山廠停工；股價前一日觸高回落，昨跳水回測月線

虹堡(5258)

9.94

長黑K摜破10日線、月線及季線；外資日前終止連買轉賣

金寶(2312)

 9.76

經營權鬥爭白熱化，雙方隔空對戰；外資日前突現大幅賣超

寶雅(5904)

 9.58

Ｑ1獲利年減16.7%，兩外資出具報告，看衰今明年獲利

精剛(1584)

 9.21

股價高檔回落、破10日線，惟外資連２買、昨買超178張

榮剛(5009)

 8.72

三大法人聯手賣超、合計1,145張，自營商最多、814張

中華化(1727)

 8.7

股價高檔拉回，跳水摔落季線下方，短均線全數出現下彎

精星(8183)

 7.79

目前在手訂單良好，惟Q2營運需視大陸解封速度而定

宏捷科(8086)

 7.46

陸疫情衝擊需求，手機客戶庫存持續調整，Q2不樂觀

台嘉碩(3221)

 7.09

遭外資大舉出脫、賣超1,014張，股價陷短均線糾結區

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組