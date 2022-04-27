4月27日一分鐘強弱勢股
4月27日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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益得(6461)
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10
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搶攻CDMO商機，產能利用率將提升，營運展望樂觀
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ABC-KY(6598)
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10
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大盤重挫，生技股成資金避風港，以需求激增檢測股為尤
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明基醫(4116)
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9.96
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Q1獲利8,766萬元，每股賺1.97元；股價收復各短均線
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杏一(4175)
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9.9
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快篩試劑需求暴增，連鎖通路藥局股加入生技族群輪漲格局
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台星科(3265)
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9.89
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Q1三率三升，EPS 1.67元；訂單得宜，推升營運成長動能
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優盛(4121)
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9.89
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本土疫情愈演愈烈，多方加碼生技股，主力商品血氧機受矚
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中鋼構(2013)
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9.86
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離岸風電「國產化」帶來綠能商機，開盤噴量股價急拉漲停
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寶齡富錦(1760)
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9.82
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快篩試劑急單持續湧入，訂單排至5月中，下月營收戰新高
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神準(3558)
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9.8
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自結2~3月獲利1.48億元，每股賺3.01元；成交量倍增
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瑞基(4171)
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9.72
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疫情燒不停，單日確診人數續創新高，核酸檢測需求大增
製表：方歆婷
4月27日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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今皓(3011)
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9.94
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子公司昆山廠停工；股價前一日觸高回落，昨跳水回測月線
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虹堡(5258)
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9.94
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長黑K摜破10日線、月線及季線；外資日前終止連買轉賣
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金寶(2312)
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9.76
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經營權鬥爭白熱化，雙方隔空對戰；外資日前突現大幅賣超
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寶雅(5904)
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9.58
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Ｑ1獲利年減16.7%，兩外資出具報告，看衰今明年獲利
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精剛(1584)
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9.21
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股價高檔回落、破10日線，惟外資連２買、昨買超178張
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榮剛(5009)
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8.72
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三大法人聯手賣超、合計1,145張，自營商最多、814張
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中華化(1727)
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8.7
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股價高檔拉回，跳水摔落季線下方，短均線全數出現下彎
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精星(8183)
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7.79
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目前在手訂單良好，惟Q2營運需視大陸解封速度而定
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宏捷科(8086)
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7.46
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陸疫情衝擊需求，手機客戶庫存持續調整，Q2不樂觀
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台嘉碩(3221)
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7.09
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遭外資大舉出脫、賣超1,014張，股價陷短均線糾結區
製表：方歆婷
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