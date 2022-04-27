達人「跌時重質」買股 攤平、低接都適用

美台股市慘遇瘋狗浪，台股本周短短3天已跌逾700點，理財網紅艾蜜莉指出，股市大跌時別著急，先檢視手中持股是否為績優股，再確認有無多餘銀彈可布局，然後在心中設定低接的批次，按目前股價往下打9折、8折等依次向下買進部分部位，畢竟股價愈跌，殖利率也愈高，好公司買在好價格，勝率才會高。

艾蜜莉在臉書《艾蜜莉-自由之路》分享分批買股法，就是在心中先設定要分幾批，假設想分3批，除可先按目前價位買進第1批，接著再陸續在股價打9折、8折時，回補第2批與第3批持股，當然若細分更多批數，也可以此類推計算，繼續朝7折、6折向下買。

同時，她也曾建議當股市崩跌時，可透過3大指標，確認自己的所處狀況。

首先是若持有的股票已非績優股，股價又跌到睡不好、提心吊膽的狀況，就應好好思考「停損」，否則可能會套牢很久，畢竟若不停損，體質不良的公司股價也難重回原點，甚至沒股息可領，實在不划算。

其次是持有績優股且有閒錢可投資，艾蜜莉認為，對價值投資來說是好事，做法就是打折往下買，9折、8折、7折、6折分批買進，買完後領股利，等待股市回升。但操作重點是一定得是及格的績優股，答案不能模稜兩可，否則很容易做錯重要決定。

第3是持有績優股但無閒錢再買，如果成本很高時銀彈用罄，那只有繼續存錢一途，規劃適當時機再加碼。她雖中性看待借錢投資的做法，不推崇也不反對，但仍認為有多少資金就做多少事，借錢壓力大，易生決策錯誤，不要急於一時卻賠掉一生。

不管股市如何走，她都認為，在市場劇烈波動時，先檢查身處哪種狀況最重要，接著再決定如何解決問題，這樣當真正股災降臨時，早已事先做好規劃，也擬妥應對策略，自然能夠處之泰然，游刃有餘。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）