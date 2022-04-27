4/27上、市櫃企業新聞快報

今（4/27）日上、市櫃企業新聞快報：

1.世豐(2065)2022年第一季合併營收達新台幣6.51億元，年減12.27%、季減12.63%，雖部分訂單受主要客戶進行存貨採購調整，短期影響訂單出貨認列，惟首季營收仍改寫歷年同期次高水準。

由於世豐近年持續針對客戶訂單結構調整、優化螺絲生產製程等，戮力精進集團整體營運獲利持續精進，再加上台幣匯率貶值等挹注，2021年首季稅後淨利達0.82億元、每股稅後盈餘(EPS)為1.51元，分別年增51.95%、38.53%，並繳出歷年同期新高之優異表現。

2.據證交所資料顯示，3月底股價17,700點之際，主要上市類股指數殖利率領先大盤3.96%表現者，包括航運、塑膠、玻璃、水泥、金融保險等，殖利率水準落在4%~9%之間，4月份以來台股快速修正千點以上，股價大幅修正後整體殖利率及投資吸引力也較3月底的數據整體同步提升，提供更佳的逢低布局機會。

3.IC載板大廠南電和景碩密切關注疫情與通膨發展，南電董事長吳嘉昭指出，疫情影響經濟復甦力道，通膨加劇，終端電子產品銷售前景不明；景碩董事長廖賜政表示，原材料價格上漲負面影響須謹慎應對。

4.陽明(2609)向正榮汽船株式會社租入並委由今治造船株式會社打造全新11,000 TEU級貨櫃輪「納明輪」(YM Trophy)，今日正式竣工交付，4月29日立即投入陽明美西航線PS6營運。

陽明表示，因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，「納明輪」(YM Trophy) 為此系列第10艘交付新船。

5.俄烏衝突、通膨壓力、聯準會釋放鷹派訊息等，仍干擾投資情緒，近期全球金融市場上沖下洗，但具有穩定收息與抗通膨特性的房地產，吸引部分資金轉入配置，使得REITs基金近一個月全數繳出正報酬成績，最佳漲幅逾5％，伺機布局有利穩健對抗通膨。