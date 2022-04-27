避險資金往哪逃？專家曝1招多空兩頭賺

美股延續跌勢，道瓊指數下殺809點，台股又崩了！今（27）日盤中大跌425點，下探16,219.41點，近午盤跌勢收斂，電子股淪為殺盤重災區，台積電（2330）一度創527元波段新低價位，市值跌破14兆元大關，自元月17日改寫688元的最高價之後，距今日最低價527元相比，砍價幅度達23％，台股何時止瀉仍要看外資看台股的「態度」。

避險資金該往哪靠岸？永誠國際投顧分析師汪海華表示，金融股有升息利多加持，又有公股陣營資金護盤，但不建議單買金融股，可利用電子股空單搭配金融股，多空掩護、雙向避險。其中，看好中信金（2891）、永豐金（2890）、玉山金（2884）、上海商銀（5876）、新產（2850）、華票（2820）等。

4月以來台股修正已超過千點，雖見跌勢收斂，但長線仍是空頭格局，國際間俄烏戰爭、升息效應及國內的疫情失控等利空持續衝擊台股，而且還未達到高峰及落底，短期若站不回16,700點，盤整時間恐拉長。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股短線投資氣氛欲強不易，指數震盪走勢將加劇，操作上可適度逢低承接訂單能見度高、展望具高成長性等優質股，或可挑選高殖利率優質個股。

台股在面臨內憂外患，月線、季線、半年線同步進入下彎之際，永豐投信建議，股價回檔期間，政策受惠股、價值型個股相對有機會表現，這波修正也帶動績優金融、傳產股殖利率向上，投資價值浮現，且金融、傳產每年股東會、除權息前夕，都將啟動除息行情，殖利率護體，股價下檔有撐。

（旺得富理財網 黃順德）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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