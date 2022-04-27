馬士基調升財測 專家洩貨櫃三雄進場訊號

全球航運龍頭馬士基（Maersk）調升全年財測，預期海運價格漲勢持續到第二季，可望衝高獲利，惟馬士基坦言全球貨櫃航運需求減弱，估計今年全球需求成長率約在正負1％之間，低於先前預期的2％至4％成長率。

馬士基預期今年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）300億美元，高於先前預期的240億美元，也高於分析師預期的287億美元；今年稅前息前獲利（EBIT）190億美元，上修至240億美元，自由現金流估超過190億美元，也高於先前預期的150億美元，並看好「今年下半海運市場將恢復正常」。

近日，由於上海疫情封控，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）運量出現下修，第2季營運遭受衝擊，本土投顧觀察，以股價表現來看，呈現利空築底格局，並未隨著封控而持續走跌，這是市場已對出貨遞延有過初步反應，後續觀察上海封控進度，短線看日級別的日出訊號（當日高點越過前一日高點），而波段則看周級別的日出訊號（當周高點越過前一周高點），才是進場訊號。

SCFI運價指數連14跌，墜至9個月來新低，宏遠投顧對此指出，疫情對市場的影響僅是短期因素，中國大陸市場出貨受阻，但歐美零售通路持續消耗庫存，仍看好貨櫃、航空下半年將展開搶櫃，且北美長約價5月起換約，漲幅約1倍，看好貨櫃三雄長榮、陽明及萬海後市展望，下半年可望價量齊揚，海運市場同步受惠。貨攬業者也認為，待上海、深圳等解封後，看好大量急單需求，屆時運價有望上漲。

（旺得富理財網 黃順德）

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