外資續挺智原 目標價上看350元

日系外資針對智原（3035）出具最新研究報告，看好智原長線營運持續樂觀，未來幾年量產貢獻成長可期，故維持智原買進評等、目標價350元。

日系外資表示，智原第一季財報樂觀，法說會中也上修全年業績的預估成長幅度，將從原評估的超過五成，提高到增逾六成，由於經常性收入將持續擴大營業利潤率，預估營運上升周期將延續到2023年之後，故維持智原買進評等、目標價350元。

日系外資表示，智原第一季合併營收為32.1億元，季成長21%，較去年同期成長109%。第一季毛利率為49.7%，歸屬於母公司業主之淨利為6.7億元、季增加40%、年增加295%，基本每股盈餘為2.7元，整體第一季表現超乎預期。

日系外資表示，智原預計第二季營收季增呈現個位數，毛利率則和第一季類似，但有鑑於智原將全年營收從原本評估的超過五成，提高到增逾六成，故順勢調升智原2022~2023年收入增長8~9%，收益增長16%。

日系外資表示，智原對長期業務表現持積極態度，這主要歸功於其營運結構的改善，智原聚焦長生命周期產品，這將有助其未來幾年的MP(量產)，目前，智原有超過80%的營收來自經常性收入（MP和權利金），該部分不需要額外的研發資源，因此，打造出強大的經營槓桿，其經營利潤率從2020年為3%、至2022年可能為24%。不僅如此，智原更強調，目前尚未看到2018年後進入MP階段項目的收入高峰，也顯示其長線營收的成長能見度。

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