4/27盤中熱門焦點股

今（4/27）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）首季稅前EPS 3.6元 慧洋-KY開低震盪走高

散裝航運族群雙題材發酵，一是去年下半高運價時期鎖住高獲利的租約，遞延到第一季的財報行情可期；二是俄烏戰促使穀物原物料進口國轉往其他地區購買，拉長船舶航程推升運價，讓散裝族群逢低吸引買盤默默進駐。龍頭慧洋-KY（2637）周三開低震盪走高，迄上午9：55的市價暫報87.2元，逆勢上漲2.11%，表現不錯。

法人表示，第一季是散裝航運傳統淡季，但在雙題材護體下，今年淡季不淡。慧洋自結第一季每股稅前淨利3.6元，是去年同期三倍，EPS可望創單季次高紀錄。

展望後市，五一長假後，大陸陸續推動復產復工保供應鏈，加上進入南美洲穀物收成運輸旺季，穀物、肥料、鐵礦石、煤炭等載運需求看增，法人看好，散裝航運熱度可望延續至下半年，帶動散裝航運BDI運價指數進一步上揚。

法人強調，國內多家散裝航商以期租為主要營運模式，像是慧洋、正德等，較不受現貨租金影響，且有一定比例租船租金簽在去年下半年高點，隨著租約租金墊高，獲利跟著看增，中小型船估計毛利率超過五至六成。像是慧洋過半數船舶租約都簽在去年租金高檔，裕民也有三成左右船舶簽在高檔，正德今年九艘船舶租金都將採用新的高租金入帳。（工商時報 邱莉玲；工商時報 數位編輯）

（2）中鋼構滿單 營運前景俏 股價攻頂

受惠於需求暢旺與鋼價上漲，中鋼構（2013）周三（4/27）開高攻頂，在大盤重挫逾300點之下，竟逆天高掛漲停板，表現搶眼。

中鋼構2021年稅後淨利達到4.94億元，EPS為2.49元，若排除2020年因有業外處分收益，去年將是中鋼構本業獲利新高紀錄；伴隨今年手中訂單滿檔，且鋼價已落底反彈，預期營運仍然看旺。

對於去年業績表現，中鋼構董事長陳火坤表示，雖然去年沒有業外收入挹注，但在鋼市好轉，需求熱絡，及中鋼（2002）鋼板原料價格上漲助攻下，鋼構本業仍繳出亮麗的成績，且今年在鋼構訂單滿檔下，仍樂觀期待營運前景。

法人表示，中鋼構去年業績衰退，主要是前年有出售大陸崑山廠房後的處分利益挹注，去年就沒有這筆業外收入，完全靠鋼構本業的營運來撐場面，包括去年需求暢旺，接單滿檔，且在中鋼調漲鋼板價格，累計每公噸上調8,000元的帶動下，中鋼構跟著適時反映成本，調漲鋼構產品價格。

展望未來，中鋼構表示，目前在手中的訂單量達到19萬公噸，即今年訂單已經滿檔了，新接訂單包括有統一物流新市園區，約需1萬公噸，該公司與長榮鋼一起承接。至於明年度鋼構前景也持續看好，主要包括台積電高雄擴廠案、中科擴廠及其它科技廠房工程等訂單。

此外，中鋼構也著墨在水下基礎工程，協助建完中鋼海基推動的水下基礎工程外，接著將幫忙中鋼與CIP共同投資的水下基礎工程，初期三座工程外，後續還有多座水下基礎工程，對未來營運動能幫助頗大。(工商時報 林憲祥；工商時報 數位編輯)

（3）盤中熱門焦點股：

1.中鋼構(2013)：離岸風電「國產化」帶來綠能商機，昨外資轉買超，盤初噴量急拉漲停鎖死，直接收復全數短均、60關。

2.國巨(2327)：今啟動庫藏股，區間價280元至628元，跌幅相對有限，拚回高檔。

3.永冠-KY(1589)：挾離岸風電題材，早盤放量漲逾3%，突破70元。

4.潤泰材(8463)：風電領域有斬獲，將貢獻營運，早盤勁揚逾7%，站回3字頭並收復半年線。

5.明基醫(4116)：Q1獲利8766萬元，每股賺1.97元，盤初亮燈漲停，收復各短均線。

6.神準(3558)：自結2~3月合併獲利1.48億元，每股賺3.01元，晨盤翻紅走揚逾5%，強過大盤。

7.杏國(4192)：SB05PC獲台FDA核准執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗，晨盤亮燈漲停，彈上半年線。

8.杏輝(1734)：輕症、居隔人數飆升，常備藥遭民眾瘋搶，早盤反彈4%，站穩30元及五日線。

9.台積電(2330)：昨夜美股狂瀉，ADR跟跌3.61%，盤初股價一度探至527元，寫去年5月下旬來波段新低。

10.美亞(2020)：全面調漲5月黑鋼管、鍍鋅鋼管及錏板管等產品內銷價格，平均漲幅約6％，但逢大盤重挫，股價直接摔落季線，但跌幅逐步縮減中。

11.欣興(3037)：首季每股賺3.85元創單季新高，多方硬守200元，早盤小揚。

12.鴻海(2317)：外資續提款、投信連三買，多空百元攻防。

13.福壽(1219)：抗通膨概念當靠山，資金流入避險，逆揚逾1%。

14.美而快(5321)：大盤重挫+賣假鞋風暴，早盤持續破底，一度失守前底115元。

15.南電(8046)：外資買超、基本面佳，不敵市場恐慌賣壓，早盤失守400大關。

16.兆豐金(2886)：睽違10年再配股票股利，三大法人連12日買超，今早力守5日線。

17.恆大(1325)：本土疫情續加劇，防疫概念股再度吸金，股價開低走高相對抗跌。

18.裕民(2606)：BDI指數連5漲，股價翻紅漲逾2.5%。宅配通(2642)：資金撤出，股價漲多續回約3%。

19.山富(2743)：本土疫情加劇，但低接買盤續進駐解封概念股，開低後曾翻紅續高檔整理。

20.聯發科(2454)：今日線上法說會，外資續賣超，股價創波段新低797元。

21.矽力-KY(6415)：隨台股續挫，股價摜到2385元，與信驊股價拉近，股王股后均向下比價。

22.智原(3035)：第一季淨利6.7億元創新高，每股淨利2.70元優於預期，全年營收成長預估上修至60％，但股價仍挫2%。

23.日月光投控(3711)：外資續賣超，股價創波段新低90.7元。

24.友達(2409)：Q1獲利腰斬，Q2保守應戰，外資再降雙虎目標價，引動賣壓拋售，早盤續殺低逾4%至15.8元，改寫逾1年新低價。

25.毛寶(1732)：本土疫情炸鍋，防疫概念股成避風港，晨盤一度翻紅勁揚2%，重返五日線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）首季EPS 11.59元+庫藏股 國巨趨堅

台廠被動元件龍頭國巨（2327）周三開低震盪走高，早盤最低價一度觸及391。5元，目前係多、空雙方在400元關卡爭鬥，迄上午10：06的市價暫報400.5，逆勢小漲0.38%，在電子股中表現算不錯，波段行情值持續追蹤。

國巨第一季每股盈餘達11.59元，創同期新高紀錄，第二季高階產品將維持90％以上稼動率，國巨本季營收財測持續成長0～3％，儘管財測不弱，國巨股價卻跌破400元整數大關，26日董事會決議啟動庫藏股，買回自家股票5,500張。

國巨是繼網通廠正文（4906）之後，第二家在大陸封城的風暴之下，啟動庫藏股的電子大廠，根據國巨董事會的決議，將自27日起至6月26日為止，買回自家股票5,500張，買回區間價位為280～628元，買回股份占公司已發行股數1.01％，此次則為國巨第十五度執行庫藏股。

台廠第二季壟罩在封城陰霾中，雖然國巨蘇州廠營運不受影響，但是對原物料進出，以及客戶端的需求影響在所難免，國巨預估，第二季高階產品稼動率高達90％以上，而且價格穩健；但是應用在筆電、手機等標準品占營收二成，稼動率處低檔達65～70％，需求較為疲弱，國巨標準品的成品庫存天數維持在90～100天的健康水位，高階產品支撐國巨本季財測，國巨預期，5月若是順利解封，第二季營收可望持平至小幅成長，雙率也有至少持平的表現。

面對上游原材料的瘋狂漲勢，加上人工、運費雙漲的壓力鍋，國巨總經理暨執行長王淡如強調，除了自行吸收成本上漲的壓力之外，也將透過調價將壓力轉嫁出去；國巨今年第一季毛利率因合併奇力新略降至38.1％，王淡如預期，二家公司持續整併，奇力新透過國巨打開北美、歐洲通路，預期第四季毛利率可望重返4字頭。

國巨26日也公布2022年第一季度財務報告及營運成果，單季合併營收301.34億元，為公司歷年來的單季次高紀錄；第一季度歸屬於母公司業主之合併稅後淨利為62.44億元，較上一季增加31.8％，並較去年同期增加24.7％，創下歷年同期新高水準，每股稅後純益11.59元。

國巨第一季度毛利率為38.1％，季減1.9個百分點，並較去年同期減少1個百分點；營業利益為74.87億元，營業利益率為24.8％，較上一季減少0.9個百分點，並較去年同期減少0.6個百分點；非營業項目淨收入為5.69 億元，主要來自於已實現以及未實現外幣兌換利得5.34億元。(工商時報 李淑惠；工商時報 數位編輯)

（5）台積電一度重挫19元 市值縮水4926億

美股重挫，費城半導體指數大跌4.38%，台積電美國存託憑證（ADR）破底，收在92.77美元，台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣527元，重挫19元，市值縮水4926億元。

投資人憂慮全球經濟成長放緩，美股收盤重挫，道瓊工業指數下跌809.28點，跌幅2.38%；那斯達克指數下挫514.11點，跌幅3.95%；費城半導體指數大跌133.276點，跌幅4.38%。

台積電ADR收在92.77美元，再創波段新低，下跌3.47美元，跌幅3.61%，市值滑落至4811.38億美元，為嬌生（J&J）的4856.37億美元及聯合健康集團（UnitedHealth Group）的4824.13億美元超越，落居全球第11位。

台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣527元，下跌19元，市值縮水4926億元，跌破14兆元關卡，滑落至13.66兆元，影響大盤指數約158點。（中央社）

（6）投信連11賣 環球晶跌500元

投信近期連11個交易日賣超環球晶(6488)，在法人調節壓力下，環球晶周三（4/27）股價開低殺低，跌破500元大關，迄上午11：12的市價暫報493元，大跌7.16%。環球晶目前的融資維持率已經低於166%。

環球晶的基本面並沒有太大改變，公司日前業績發表會表示，去年公司全年營收創新高達611億元，今年首季營收163億元，年增10%，又再創單季歷史新高。

環球晶自2020的第一季開始，就是逐季成長，以毛利率來看，去年全年達38%，去年Q4的毛利率達41%，創歷史單季新高，至於EPS方面，去年EPS為27.27元，較往年下滑，主要是siltronic（世創）破局依國際慣利有合約終止費，因此在去年第四季預先提列5000萬歐元，致全年EPS下滑。

非本業方面，自3月中旬開始美元、亞幣波動劇烈，近期日圓持續貶至近年新低點，美元相對台幣也大升，對矽晶圓大廠環球晶(6488)來說，日圓貶值、美元升值，對成本降低以及營收提升都有正面幫助，等於是兩面得力。

環球晶目前預收貨款達新台幣286.4億元(美金10.3億元)。而在擴產計畫方面，隨著5G的興起與各項科技的進步，半導體產品內的矽含量逐步增加，且新冠肺炎疫情加速創新步調，晶圓產業供需吃緊、產能不足。

擴產範圍涵蓋亞洲、歐洲及美國地區，總投資金額最高達新台幣1000億元，計畫包括擴充現有廠區及興建新廠，新產線產能預計於2023下半年開出且逐季增加。產品以12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓（含SiC Epi）、GaN on Si等大尺寸次世代產品為主。（時報資訊 任珮云）

（7）法說前夕 聯發科800元奮戰

聯發科(2454)今日法說會登場，儘管目前第一季營收已經創下歷史新高，即將公布的首季獲利，法人圈也看好有機會挑戰2個股本，但依舊不敵大盤重挫壓力，以及外資連續9個交易日的賣超，今股價開低走低、跌幅逾3.5%，一度跌破800元大關，最低觸797元。

聯發科近來股價持續破底，儼然成外資提款機，外資目前對聯發科已經呈現連續9個交易日的賣超，累計賣超達17581張，也成為聯發科此波修正的最大壓力。

聯發科今日法說會即將登場，由於聯發科首季營收寫下歷史新高，故第一季財報市場也給予正面期待，法人圈就看好，聯發科第一季獲利，可望賺進超過2個股本，單季獲利挑戰新高水準。

只是展望第二季，目前大陸因為疫情封城持續衝擊供應鏈以及終端市場買氣，手機買氣低迷且未見復甦跡象，這也成為市場對聯發科最為擔憂的關鍵點，預計今日法說會中聯發科也會對於目前市場狀況釋出最新看法。(時報資訊 王逸芯)

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