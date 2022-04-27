大咖殺紅眼 台股重挫350點 聚焦4族群

電金傳產全面向下 台股早盤大跌逾350點

台股加權指數27日開低在16,246.45點，權王台積電（2330）開低在527元，再創今年新低點，壓低大盤指數向下，電金傳產各類股全面下跌，貨櫃三雄也走勢疲弱，未發揮撐盤作用，台股早盤跌幅擴大，大跌逾350點，加速趕底。

美股26日下跌逾2％，那斯達克指數更下跌近4％，因投行發出空頭警告、市場緊張等待大型科技企業的財報，以及擔憂中國大陸的防疫封控持續影響供應鏈，將造成通膨走高以及衝擊消費者支出的影響。

道瓊工業平均指數4月26日終場下跌2.38％（809.28點）、收33,240.18點。那斯達克指數下跌3.95％（514.11點）、收12,490.74點。費城半導體指數下跌4.38％（133.28點）、收2,909.12點。

統一投顧指出，俄羅斯警告，如果西方國家繼續向烏克蘭提供武器，爆發核戰的可能性相當大，地緣政治緊張加劇。美國3月消費者物價指數及生產者物價指數創高，市場預期聯準會5、6、7月可能都將升息2碼，且6月啟動縮表，壓抑科技股表現。

本周美股重量級科技股財報陸續登場，加上聯準會利率決策會議將在5月3～4日舉行，市場觀望氣氛濃厚，台股技術面弱勢，建議謹慎操作，靜待止跌訊號，選股以防疫、網通及HPC、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。

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